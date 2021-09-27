云展演海报。中国驻哥伦比亚大使馆供图

人民网里约热内卢9月26日电 （记者吴杰）当地时间9月25日晚，中国驻哥伦比亚大使馆与哥伦比亚文化部联合举办的庆祝中华人民共和国成立72周年暨中哥建交41周年系列云庆典《华乐苏韵》音乐会，在哥伦比亚国家电视台精彩亮相。中哥8万多名观众，通过电视及新媒体平台，共同欣赏这一文化盛宴。

这是一场东方旋律鲜明又融入西方古典名曲的视听盛会。音乐会既选取了中国管弦乐《春节序曲》《我的祖国》《抒情变奏曲》《澳门随想曲》和二胡与乐队《二泉映月》等中国题材的民族管弦乐精品佳作，又加入了《威廉·退尔》序曲、《雷电波尔卡》、俄罗斯民歌《卡林卡》、德沃夏克《斯拉夫舞曲》等西方古典名曲，让听众感受到传统与现代、东方与西方多元音乐文化的碰撞与交融，令人耳目一新。

演出剧照。中国驻哥伦比亚大使馆供图

音乐会汇聚了多位名家。既有连续13年于维也纳金色大厅指挥世界各大乐团的优秀指挥家彭家鹏，也有被称为“人间国宝”的二胡独奏家朱昌耀，还有多次获得中外影视音乐大奖的作曲家赵季平等。

担纲主演的苏州民族管弦乐团成立至今，曾荣获“丝绸之路国际艺术节·丝路文化贡献奖”等多项国家级奖项，在国内多个城市及世界十多个国家举办了一系列大型音乐会，得到中外观众的广泛认可和一致好评。

演出剧照。中国驻哥伦比亚大使馆供图

在欣赏中国丝竹音乐的同时，哥伦比亚观众还可以跟着电视画面，遍访姑苏传统非遗、多彩戏剧，一睹当今中国发展创新、绿色智能等高新技术的突飞猛进。观众纷纷发来祝福或在线上点赞互动，盛赞新中国成立72周年取得的伟大成就，祝愿哥中世代友好、再谱新章。

伴随演出播放的江南水乡景色。中国驻哥伦比亚大使馆供图

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