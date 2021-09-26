新华社重庆9月26日电（记者陈国洲）9月25日，联合国人权理事会第48届会议“云上边会”之“美国侵犯阿富汗人权问题”国际研讨会在重庆举行。

研讨会由中国人权研究会、中国常驻联合国日内瓦代表团主办，西南政法大学人权研究院承办。来自中国、法国、尼泊尔、荷兰、日本、巴基斯坦等国的40余名专家学者、媒体代表、外交官，分别就“美国在阿富汗军事任务中的侵犯人权行为”“美国撤军导致的人道主义危机”“美国导致的阿富汗难民危机”等三个分议题展开研讨。与会中外专家学者表示，美国在阿富汗侵犯人权的行为应当受到国际社会的谴责。

中国人权研究会副会长、西南政法大学校长付子堂说，美国发动的阿富汗战争对阿富汗人民的人权造成了严重侵害，对阿富汗周边国家人民的人权造成了严重威胁，美国不顾阿富汗人民的意愿强行推销美式“民主”“自由”“人权”，其干涉主义的霸权行径只会遭受失败。西南政法大学人权研究院执行院长张永和表示，美国在阿富汗对人权的侵犯只是他们在世界各地“习惯性侵犯人权”的又一个样本，其逻辑是基于美国优先、美国利益至上和美国霸权主义思想，完全背离了基本的人权理念，践踏了国际法的准则和人类的良心。

上海外国语大学丝路战略研究所特聘学术顾问王南表示，美国在阿富汗侵犯人权超乎想象，表现在时间长、范围广、手段残忍、直接影响和间接影响并存四个方面，造成了阿富汗地区经济发展停滞、社会动荡等后果。中国人民大学重阳金融研究院高级研究员周戎说，以美国为首的西方阵营在人权问题上采用双重标准，肆意对他国人权践踏和破坏，在伊拉克、叙利亚滥杀无辜，并给阿富汗带来巨大的人道主义灾难，美国是世界人权事业最大的破坏者和人道主义精神灾难最大的制造者。日本广岛大学法学部部长、教授永山博之讲述了阿富汗战争的实际情况和美军战败的原因。荷兰阿姆斯特丹自由大学跨文化人权研究中心教授李彼德认为，阿富汗战争实际上是美国借“9·11”事件对阿富汗实施的报复行为，美国不会公开阿富汗战争的档案，美国和其盟友也不会为其罪恶行径负责，美国的好战行为给世界带来了巨大灾难，所谓的“美式民主和人权”只不过是美国自导自演的一场闹剧。

西南政法大学特聘教授、察哈尔学会高级研究员成锡忠表示，2001年“9·11”事件以来，美国以反恐之名发动的战争和开展的军事行动覆盖全球约40%的国家，夺去超过80万人的生命，令超过3800万人流离失所，美国是区域人权和全球人权的最大侵犯者，是威胁人类文明进步与和平发展的最大挑战。清华大学国家战略研究院研究部主任、太和智库高级研究员钱峰表示，美国以反恐名义滥杀无辜，戕害儿童，虐待被俘人员，纵容恐怖组织坐大发展，给国际社会带来了无尽的创伤，国际社会应当对美国在阿犯下的罪行进行调查、追责，给阿富汗人民和世界一个交代。法国斯特拉斯堡大学人权研究院教授克里斯蒂安·梅斯特说，美国对阿富汗的军事占领是一种政治霸权，是彻头彻尾的失败，阿富汗撤军引发欧洲其他盟友国家不满，欧洲应当重新审视与美国的关系。尼泊尔警署前高级警司、人民党主要领导约格什瓦·罗基希米详细讲述了美军给阿富汗带来的人权问题，一是美军肆意发动空袭，导致大量难民流离失所甚至伤亡；二是驻阿美军的腐败行为毒害了阿富汗，美国应当为其种下的恶果负责。

伊朗常驻联合国日内瓦代表团副代表麦哈迪·阿里·阿巴迪表示，美国对阿富汗的非法军事干预行为是美国和西方国家在保护发展中国家人权方面虚伪的象征，人权变成了美国和西方国家操弄其政治议程的工具，美国在疫情期间继续对阿富汗实施单方面制裁的卑劣行径将会被世人所铭记。南开大学周恩来政府管理学院副教授黄海涛认为，美国应当对阿富汗人权状况的恶化负有主要责任，阿富汗平民是美国反恐战争中的无辜受害者，其生命权却被美国极端漠视，美国系统性侵犯人权的行动是对联合国宪章与宗旨的严重违背，是对国际人权保护最严重的冲击。西南政法大学人权研究院讲师张祺乐表示，美国在阿富汗造成的人权侵犯行为，严重违反国际人道法，呼吁国际社会开展透明和迅速的调查，并追究相关责任人的责任。委内瑞拉常驻联合国日内瓦办事处代表埃克托·康斯坦德·罗萨莱斯表示，美国是世界上最好战的国家，美国入侵阿富汗给阿富汗人民带来了严重的人道主义危机，犯下了构成危害人类罪的大屠杀，美军及其盟友必须为其在阿富汗的罪行付出代价，阿富汗人民也应该得到和平。

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