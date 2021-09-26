新华社西班牙拉帕尔马岛9月26日电 记者手记：西班牙拉帕尔马岛火山猛烈喷发 大批民众紧急撤离

新华社记者孟鼎博 赵珉

西班牙拉帕尔马岛的老昆布雷火山近日猛烈喷发，目前当地机场已完全关闭，进出岛的唯一方式是轮渡，大批民众紧急撤离。

新华社记者看到，火山口24日上午出现越来越浓的黑烟和阵阵巨响，声波震动了十几公里外的门窗。当天中午，火山口开始不断喷出大量气体。一些此前暂时还没有受到影响的村庄也出现了紧张氛围，居民开始提前收拾东西离开居所，道路上出现越来越多的警车，更多村落也陆续开始戒严并疏散居民。当天晚些时候，加那利火山研究所的地质学家证实，老昆布雷火山口西北面又出现了两个新的喷发口。巨大的压力导致火山锥体破裂，滚热的岩浆以每秒40米的速度流向大海。

在距离火山口几公里以外的地面上都有厚厚一层火山喷发所产生的黑色灰尘。居住在埃尔帕索村的玛蒂娜告诉记者，她每天都要清扫火山灰，从屋顶开始到院子每个角落甚至是树叶上都布满灰尘，每次清扫至少要花费4个小时。

鉴于拉帕尔马机场受火山灰影响已关闭，目前岛上与外界联系的交通方式只有轮渡，滞留在岛上的游客或居民也只能乘轮渡离开。据悉，两家轮渡公司已经在原有基础上增加了轮渡班次，但轮渡码头上还是排起长队。

拉帕尔马岛是一座火山岛，位于西班牙加那利群岛西北部，面积708平方公里，人口约8.3万。该岛有记录以来曾发生过7次火山喷发，最近一次发生在1971年。

根据权威机构25日晚间的数据，自火山19日开始喷发以来，喷出的熔岩覆盖了岛上212.1公顷土地，摧毁了400多座房屋和建筑物。

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