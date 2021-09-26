新华社日内瓦9月26日电（记者聂晓阳）“中国是一个把言辞付诸实际行动的务实国家，他们不仅拥有使全国数亿人摆脱贫困的意愿和勇气，而且现在也在为提高世界上其他地区人们的生活水平提供积极有效的援助。”“瑞中之桥”创始人、主席卡利·比尔在瑞士留华校友文集《我们记忆中的中国》第三辑中这样写道。

中国驻瑞士大使馆25日在线上举行了此书的新书发布会。中国驻瑞士大使王世廷，瑞士联邦教育、研究和创新国务秘书马丁纳·希拉雅玛，瑞士大学联盟主席、日内瓦大学校长伊夫·弗卢基格等和两国青年代表200余人以视频方式出席了发布会。与会者可以率先下载新书的电子版，一睹为快。

书中收录了21名瑞士留华校友用中、英、德三种语言讲述的中国记忆和感悟。部分校友还在线上发布会现场讲述了他们在中国的难忘经历。

希拉雅玛表示，瑞士与中国有着长期稳定与互惠互利的传统。她期待疫情赶快结束，在未来的岁月里，瑞中两国之间能够开展更多富有成效的交流。

弗卢基格说，中国在很短时间内在科学领域取得巨大进步，成为科学大国和研究领域的主要参与者，令人印象深刻。希望以高校校际合作为纽带，扩大瑞中互利共赢合作，推动瑞中携手共进，同创美好未来。

王世廷说，书中所讲述的中国故事以及对中国文化和中国道路的研究和理解，既是瑞士人民了解中国的友善窗口，也是中国人民感悟中瑞友谊的真实史料。正是这些发自肺腑的民心交流，奠定了中瑞70多年友好合作的基础，促成了中瑞建交以来取得的巨大成绩。

瑞士留华校友文集《我们记忆中的中国》迄今已出版3辑，共收录60余名不同年代瑞士校友的在华留学故事。该书前两辑分别于2017年和2018年出版。

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