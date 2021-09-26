新华社里斯本9月25日电（记者赵丹亮）第14届“汉语桥”世界中学生中文比赛葡萄牙赛区决赛暨葡萄牙首届中学生中文演讲比赛25日在线上举行，来自波尔图的两名中学生分获中文比赛冠军和演讲比赛一等奖。

来自波尔图的爱丽丝·席尔瓦获得中文比赛冠军，并将代表葡萄牙赛区参加第十四届“汉语桥”世界中学生中文比赛全球决赛。同样来自波尔图的阿布里尔·梅迪娜获得演讲比赛一等奖。

中国驻葡萄牙大使赵本堂在致辞中表示，“汉语桥”是连接中国与其他国家友好关系的桥梁，语言是桥梁的基础和纽带，希望同学们通过学习汉语，更好地了解中国文化，了解当代中国，为自己的未来拓展更大的知识空间和发展空间。

葡萄牙教育部国际关系与合作协调中心主任玛丽利亚·内雷斯在致辞中表示，葡萄牙政府支持学生学习汉语，提升他们的语言文化能力，因为这在全球化时代显得尤为重要，希望今后与中国在教育领域推动更多合作。

来自9所葡萄牙中学的13名选手通过命题演讲、才艺表演、文化知识问答等环节，展示他们学习汉语的成果和对中国文化的向往。选手丹尼尔·梅洛在演讲中说，中国是高速发展的国家，我想去中国看看，坐坐高铁、吃吃美食，结识中国朋友，我要用中文向他们介绍葡萄牙文化，做葡中交流的友好使者。在才艺表演环节，选手们演唱的中文歌曲《大鱼》《我的歌声里》和表演的《太极扇舞》等给评委们留下深刻印象。

葡萄牙目前已有13所公立中学先后开设汉语教学点。

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