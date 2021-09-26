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德国联邦议院选举开始投票

2021年09月26日20:13 | 来源：新华网
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　　新华社柏林9月26日电（记者张远 任珂）第20届德国联邦议院（议会下院）选举26日开始投票。选举将决定各政党在联邦议院的席位，获得多数席位的政党或政党联盟将组建新一届政府。

　　全德来自47个政党的6211名候选人将角逐联邦议院至少598个议席。目前，德国的主要政党包括联盟党、社会民主党、自由民主党、左翼党、绿党和德国选择党。

　　9月26日，在德国柏林一处投票站，一名选民（右）参加联邦议院选举投票。新华社记者 逯阳 摄

　　全德按人口划分为299个选区，今年约有6040万人拥有选举投票资格。投票站在当地时间8时开启，18时关闭。一些民调机构在投票站设立了匿名统计点，初步投票结果将在18时通过媒体发布。由于新冠疫情防疫措施的条件限制，不少选民今年选择提前通过邮寄形式投票。

　　福沙舆论调查所24日发布的最新民调结果显示，社会民主党与联盟党在民调中领先，支持率分别为25%与22%。

　　9月26日，在德国柏林一处投票站，一名选民（右）参加联邦议院选举投票。新华社记者 逯阳 摄

　　德国是联邦制国家，实行议会共和制，议会由联邦议院和联邦参议院组成。作为国家政治权力中枢，联邦议院行使立法权，监督法律执行，选举联邦总理等国家机构负责人，监督联邦政府工作等，通常每4年选举一次。

(责编：于洋、刘慧)

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