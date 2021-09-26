新华社北京9月26日电 2021年9月26日，国务委员兼外长王毅在联大一般性辩论召开期间同尼日尔外长哈苏米通电话。

王毅说，尼日尔是中国在非洲的好朋友、好兄弟和重要合作伙伴。中方赞赏尼奉行对华友好政策，在涉及中方核心利益的问题上支持中方的正当立场，这彰显了双方的高度互信。两国在抗击疫情中团结互助、共克时艰，重大合作项目顺利推进。中方愿同尼方共同规划好双方下阶段务实合作，推动两国关系不断发展。

王毅表示，每个国家都有权利通过努力实现自身的发展。发展中国家的群体性振兴，是当今时代最鲜明的特征，也是人类社会整体进步的重要标志。任何压制发展中国家实现发展的企图，不管采取什么卑劣手法，都注定是要失败的。中方愿同尼方一道，在国际和地区舞台上相互支持，共同维护国际关系基本准则和国际公平正义，维护发展中国家正当发展权利。

王毅说，发展是解决一切问题的总钥匙，中方愿同尼日尔及其他发展中国家分享治国理政经验。欢迎尼方加入习近平主席提出的“全球发展倡议”和中非共同发起的“支持非洲发展伙伴倡议”，同非盟《2063议程》等协同增效，通过发展解决挑战，助力非洲国家实现更加强劲、绿色、健康的发展，加快实现联合国2030年可持续发展议程。

哈苏米表示，尼中长期友好，两国相互坚定支持。尼日尔人民对中国和中国人民怀有友好感情，衷心感谢中方为尼发展雪中送炭。中国的发展顺应了人类社会发展进步大势，中国的成功是全人类的幸事，也为发展中国家提供了借鉴和灵感，将促进带动非洲国家不断前进。尼方愿同中方拓展各领域合作，打造非中友好典范。习近平主席提出的“全球发展倡议”契合非洲国家的发展需求，尼方完全赞同并坚定支持，愿同中方一道，共同维护发展中国家不可剥夺的发展权和自主选择发展道路的正当权利。

双方一致同意共同致力于深化中非合作，推动即将在塞内加尔举行的中非合作论坛新一届会议成功举行，巩固并彰显中非团结。双方还就地区安全形势等问题交换意见。

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