新华社北京9月26日电 9月26日，国务委员兼外长王毅以视频方式出席2021年可持续发展论坛开幕式并发表主旨演讲。

王毅说，习近平主席出席第76届联大一般性辩论时郑重提出全球发展倡议，为各国发展和国际发展合作擘画了蓝图，为推进全球发展事业和国际发展合作指明了方向。

王毅强调，疫情给国际社会、特别是发展中国家带来多重危机和挑战，落实联合国2030年可持续发展议程的重要性不是减弱了，而是增强了，深化国际发展合作的紧迫性不是下降了，而是上升了。中方呼吁以落实全球发展倡议为契机，坚定政治承诺，采取务实行动，推动国际发展事业向前迈进。

一是深化抗疫合作，共同战胜疫情挑战；二是加强宏观政策协调，推动实现经济复苏；三是坚持绿色低碳，积极应对气候变化；四是坚持公平正义，创造良好发展环境；五是坚持真正多边主义，深化全球发展伙伴关系。

王毅强调，中国愿与各方继续共同推动全球发展倡议，为加快落实2030年可持续发展议程、造福各国人民做出积极贡献。

本届论坛以线上线下相结合方式举行，主题为“以人为中心的可持续发展”。联合国秘书长古特雷斯向论坛发表书面致辞。

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