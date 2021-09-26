新华社莫斯科9月25日电（记者胡晓光）俄罗斯总统普京25日表示，刚刚举行的第八届国家杜马（议会下院）选举过程开放，完全符合俄法律规定。

据“俄罗斯24”新闻频道报道，普京当天以视频连线方式会见了进入新一届国家杜马的五个政党领导人。他说，这是自1999年以来首次有四个以上政党进入国家杜马，说明俄民主在发展，每个政治力量都有表现的机会。

普京表示，根据新版俄罗斯宪法，国家杜马的作用大幅提升，责任也更重。他希望各党履行竞选承诺，为国家及民众福祉服务。

本次国家杜马选举从9月17日持续至19日。根据俄中央选举委员会主席帕姆菲洛娃24日公布的选举结果，共有五个政党进入国家杜马，其中执政党统一俄罗斯党赢得324个席位，保住“宪法多数”地位；俄罗斯联邦共产党获得57席，位居第二；公正俄罗斯-爱国者-为了真理党获得27席，位列第三；俄罗斯自由民主党紧随其后，获得21席；新人党则凭借13席首次进入国家杜马。

在本次国家杜马选举过程中，俄罗斯多次指责美国干涉选举。针对美国国务院有关这次选举的指责，俄罗斯驻美国大使馆21日通过社交媒体发表声明指出，此次选举完全符合俄国内法和国际法准则，美方对选举的诽谤不被允许且毫无根据。

国家杜马是俄常设立法机构，由450名代表组成。

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