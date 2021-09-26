人民网银川9月26日电 （苏缨翔）首届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会于9月26日在银川开幕。本届博览会以“中国葡萄酒·当惊世界殊”为主题。全国人大常委会副委员长陈竺与会并发表主旨演讲。

陈竺表示，中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会，是党中央、国务院赋予宁夏的重大使命，是目前中国第一个以葡萄酒为主题的国家级展会。他指出，要以建设宁夏国家级的葡萄及葡萄酒产业开放发展综合试验区为载体，积极推动中国葡萄酒及葡萄酒文化“走出去”。要坚持绿色发展，把葡萄酒产业发展纳入黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，形成产业区、生态区、旅游区空间融通、内容延伸、功能互补的发展格局。

宁夏回族自治区党委书记、人大常委会主任陈润儿在致辞中表示，我们将聚焦“中国葡萄酒、当惊世界殊”的大会主题，主动担当国家使命，积极服务国家战略，以宁夏葡萄酒为窗口充分展示中国葡萄酒的产业实力、文化魅力和发展活力，真正把博览会打造成为更加多彩的美酒品鉴盛宴，让世界各地的葡萄美酒群芳竞艳、跳动舌尖；打造成为更高品味的人文交流盛会，让各国人民通过葡萄酒沟通心灵、增进情感；打造成为更具优势的开放合作盛典，让各界朋友借助博览会携手共进、合作共赢。

本届博览会由农业农村部、文化和旅游部、中国人民对外友好协会、宁夏回族自治区人民政府共同主办，旨在加强同世界主要葡萄酒生产国及国内葡萄产区的交流合作，进一步扩大“葡萄酒之都”在国内外的知名度和影响力，推动葡萄酒产业高端化、绿色化、智能化、融合化、品牌化发展。

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