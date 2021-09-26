人民网里约热内卢9月25日电 （记者毕梦瀛）9月25日，驻巴西使馆及驻圣保罗、里约热内卢、累西腓总领馆共同举办庆祝中华人民共和国成立72周年线上招待会暨“心相近 情相融”中巴舞蹈演出，吸引近15万人实时观看。

中国驻巴西大使杨万明在致辞中表示，在中国发展进程中，中方始终视巴西为重要战略伙伴。面对疫情，两国守望相助、团结抗疫。中国是首个同巴开展疫苗合作的国家。在中方支持下，巴西已成为拉美首个拥有新冠疫苗生产能力的国家。

来自北京舞蹈学院、巴西贫民社区芭蕾舞团的50余位青少年舞者云端呈现两国特色舞蹈。中国舞者带来中国古典袖舞、剑舞搭配巴西特色音乐，巴西舞者则精心编创中式芭蕾，将中国太极、武术元素同芭蕾舞步完美结合。精彩纷呈的演出引得中巴网友纷纷赞叹。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁、驻里约热内卢总领事田敏、驻累西腓总领事严宇清等在线出席此次线上招待会并致辞。与会巴方代表表示，中国是巴西最重要的全面战略伙伴，双边合作成果惠及两国人民。巴社会各界愿进一步拓展对华合作机遇，共建人类命运共同体，为世界和平发展及两国人民福祉作出新贡献。

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