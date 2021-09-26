新华社墨西哥城9月25日电 专访：希望孩子们能通过阅读认识中国——访第十五届中华图书特殊贡献奖获得者、厄瓜多尔女作家博尼利亚

新华社记者王钟毅

刚刚获得第十五届中华图书特殊贡献奖的厄瓜多尔儿童文学女作家博尼利亚日前在厄首都基多接受新华社记者视频专访时表示，希望孩子们能通过阅读认识中国。

“得知获奖的那一刻，我十分激动和骄傲，因为我的作品得到了一个国家的最高认可。”博尼利亚谈到获奖感受时依然难掩激动之情。

中华图书特殊贡献奖是中国国家新闻出版署主办的纳入国家荣誉框架下的出版界最高涉外奖项，旨在表彰在促进中外文明交流互鉴等方面作出突出贡献的外国作家、翻译家和出版家。博尼利亚是首位获得这一奖项的厄瓜多尔人。获奖后，厄外交部长蒙塔尔沃、文化部长马丘卡等官员通过社交媒体向她表示祝贺。

博尼利亚发表过83部西班牙文、英文和中文儿童文学作品。博尼利亚第一部翻译成中文的作品《神奇的亚苏尼》介绍了厄瓜多尔的自然景观和生物多样性。她的代表作《普拉塔纳里奥的中国之旅》通过外星小旅客“普拉塔纳里奥”到访中国的故事，展现了京剧、皮影戏、剪纸、茶艺、武术、书画等中国传统文化内容。

2016年，博尼利亚曾应邀来华参加上海国际童书展，并参访了北京、上海、天津三地。“到访中国的美好经历是我创作这部作品的动力。作品里很多文化元素乃至一些人物都来自那次中国之旅。”博尼利亚说，“例如‘小雷’这个角色的原型就是当时陪同我的中国女孩，我们成了很好的朋友。在书中她也带着主人公和读者游览中国，介绍中国的文化、名胜古迹、美食等。”

博尼利亚从事写作之前是一位英语教师。博尼利亚表示，她一直致力于让孩子们见识更广阔的世界，教书如此，写作也是如此。“很多孩子想通过阅读来认识世界，认识中国。我希望我的作品能够成为这样一座沟通的桥梁。”

博尼利亚说，目前厄中两国民众对彼此的了解还有很大的提升空间。她说：“我希望我的工作能促进厄中双向交流，让厄瓜多尔人更了解中国，也让中国人更了解厄瓜多尔。”

“中国很大，也很美。”博尼利亚说，“我希望将来能再去中国。或许我又能写出新的作品，让我的读者——孩子们能够进一步领略这个国家的美好。”

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