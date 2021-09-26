新华社北京9月26日电 9月26日，国务委员兼外长王毅以视频方式出席2021年可持续发展论坛开幕式并发表主旨演讲，重点阐述了习近平主席提出“全球发展倡议”的重大意义。

王毅说，发展是人类社会的永恒追求。当前，世纪疫情和百年变局叠加共振，世界经济复苏失衡，落实联合国2030年可持续发展议程面临新的挑战。在国际发展事业面临何去何从的十字路口，习近平主席郑重提出“全球发展倡议”，呼吁国际社会加快落实2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，构建全球发展命运共同体。这一重大倡议为各国发展和国际发展合作擘画了蓝图，为推进全球发展事业和国际发展合作指明了方向。

王毅说，“全球发展倡议”秉持以人民为中心的核心理念。倡议将增进人民福祉、实现人的全面发展作为出发点和落脚点，把各国人民对美好生活的向往作为努力目标，紧紧抓住发展这个解决一切问题的总钥匙，全力破解发展难题、创造更多发展机遇，努力实现不让任何一国、任何一人掉队的目标。

“全球发展倡议”遵循务实合作的行动指南。倡议把握全球发展脉搏和迫切需求，把减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通作为重点合作领域，提出合作设想和方案，将发展共识转化为务实行动，为落实2030年议程注入新动力。

“全球发展倡议”倡导开放包容的伙伴精神。倡议是中国为国际社会提供的重要公共产品和合作平台，面向全球开放，欢迎各国共同参与。倡议将同共建“一带一路”、非盟《2063议程》、非洲发展新伙伴计划等协同增效，通过联合国、二十国集团、金砖国家等多边合作机制、各种区域和次区域平台凝聚共识，形成强大合力。

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