新华社悉尼9月26日电（刘诗月）澳大利亚研究人员通过动物实验发现，与阿尔茨海默病相关的β淀粉样蛋白有可能来自身体其他器官，并通过血液渗入大脑。这一发现为防治阿尔茨海默病带来了新思路。相关论文已发表在美国《科学公共图书馆·生物学》杂志上。

论文主要作者、澳大利亚柯廷大学副教授竹内龙介告诉新华社记者，β淀粉样蛋白在大脑中异常积累并最终形成斑块是阿尔茨海默病的主要致病因素之一，但这种“有毒蛋白”的来源及其在大脑中出现的原因尚不明确。他的研究团队通过动物实验发现，这种蛋白可能来自大脑外部，通过血液渗入大脑。

研究人员对实验鼠开展了基因改造，使实验鼠只在肝脏而不是大脑中产生人类体内会产生的β淀粉样蛋白。研究人员随后发现，实验鼠大脑内出现β淀粉样蛋白沉积，实验鼠出现了脑部炎症、记忆丧失等与阿尔茨海默病类似的症状。

竹内龙介说，在大脑外部，肝脏和小肠是产生β淀粉样蛋白的主要器官。β淀粉样蛋白与脂蛋白结合后通过血液在体内运输。当携带有β淀粉样蛋白的脂蛋白负荷过重，它就可能会通过血液渗入大脑。实验鼠只在肝脏中生成β淀粉样蛋白，却在大脑中发现了这种蛋白的沉积，就证实了这一点。

他表示，这一研究为阿尔茨海默病的预防和治疗带来了新思路，比如调整饮食结构保持血液中的脂蛋白平衡，或是开发出能够阻断这一渗透途径的药物。

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