新华社联合国9月25日电（记者王建刚）俄罗斯外长拉夫罗夫25日呼吁美国发挥更加积极作用，以推动重启伊朗核问题全面协议谈判。

拉夫罗夫当天在纽约联合国总部举行的记者会上表示，美国于2015年7月和英国、法国、俄罗斯、中国和德国一道与伊朗达成伊核协议，因此，美国方面“应更加积极参与解决与此有关的所有问题”。

拉夫罗夫说：“我们希望尽快重启关于伊核协议的谈判。”他表示，在美国退出协议后，伊朗“继续真诚地遵守协议”，希望美国能够“清醒过来”，重新回到协议中。

伊朗总统莱希21日在第76届联合国大会一般性辩论中发言，抨击美国随意退出伊核协议以及继续在新冠疫情期间对伊朗实施制裁的行径，强调这是美国霸权主义的体现，伊朗不再相信美国政府所做的任何承诺。

根据伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成的伊核协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。伊核协议相关方今年4月以来在奥地利维也纳讨论美伊恢复履约问题，迄今已举行6轮会谈。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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