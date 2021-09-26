“贸易之桥”云推介活动法国专场在巴黎大区工商会总部现场举行。巴黎大区工商会供图

人民网巴黎9月26日电 （记者何蒨）距第130届广交会开幕三周之际，由法国巴黎大区工商会法中交流委员会主办的“贸易之桥”云推介活动在巴黎成功举办，法国巴黎大区工商会副主席阿兰·安戈铎、广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任储士家、中国驻法国大使馆经商处沈翔公使、中国银行巴黎分行副行长高树钢等参加活动并发言。

此次推介活动和10月15日正式开幕的第130届广交会将采用线上线下融合举办新模式——线下设立会场，线上连线两国，以商为桥、内外融合、互联互通、覆盖全球。

阿兰·安戈铎说：“我曾经率团参加广交会，希望法国工商界能充分利用广交会优质平台，共寻商机，共谋发展。”

在广州分会场，储士家在致辞中表示，广交会创办以来，始终坚持服务国家发展战略、服务对外开放、服务国际贸易合作，是中国全方位对外开放的重要平台。在当前全球疫情形势仍然复杂严峻，世界经济复苏基础仍不牢固的背景下，中国举办这样一场重大的国际经贸盛会，更具标志性和里程碑意义，将有力地推动全球产业链、供应链畅通运转，展示中国扩大对外开放的坚定决心，促进世界经济加快复苏。

储士家还介绍了本届广交会主要特点，他指出，此次广交会首次以促进国内国际双循环为主题，充分利用国内国际两个市场、两种资源，线上平台吸引全球采购商观展，线下展重点邀请境内采购商和境外采购商在华采购代表，助力企业开拓新的市场空间。此次广交会首次线上线下融合办展，按16大类商品设置51个展区，线下展览面积约40万平方米，线上约6万个展位， 2.6万家中国企业和全球采购商在线交流洽谈。这次广交会也将首次举办国家级的国际贸易论坛‘珠江国际贸易论坛’，并首次在线下设立乡村振兴展区。此外，在聚焦模式和产品创新上，此次广交会也鼓励和支持大量的新品线上推出、线下参展等。

沈翔在发言中指出，今年以来，中国经济强劲复苏，上半年GDP同比增长12.7%，前8个月进出口额同比增长23.7%，外贸连续15个月正增长，中国已成为世界经济增长的重要引擎。同时，中法经贸合作也呈现良好发展态势。根据法国海关统计数据显示，今年1至7月，中法两国贸易额达476亿欧元，同比增长18.7%。中法经贸合作经受住疫情危机的考验，展现出强大的韧性。

沈翔强调，中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动更高水平对外开放，将为世界经济复苏持续提供动力和保障，也将为包括法国在内的世界各国提供更多机遇。

推介会邀请了来自跨国公司、金融机构、检验机构、设计公司、建材超市等多个行业领域的企业家代表，从与中国多年的合作经验、广交会参会采购经历等多个视角，讲述如何更好的利用广交会的平台，实质性推动中法中欧商贸往来与合作。

巴黎大区工商会法中交流委员会秘书长苏小青在会末进行总结，她指出，以往法国每年奔赴广交会的客商有3千多人，是客商人数最多的欧洲国家之一，此次参会讲演嘉宾的精彩发言将会激励更多的法国企业了解广交会，了解广东和中国。

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