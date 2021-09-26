人民网堪培拉9月25日电 （记者陈效卫）当地时间9月24日，中国驻基里巴斯大使唐松根主持中华人民共和国成立72周年和中基复交2周年媒体吹风会，基广播出版管理局主席特乌拉凯、总统办公室新闻官特里和《乌凯拉报》《新星报》、基国家电台、壹号电视台等基主流媒体记者出席。

唐松根在讲话中表示，今年是中国共产党成立100周年，中华人民共和国成立72周年。100年前，风雨飘摇的中国深受外来侵略和内部动荡之苦，人民蒙难、文明蒙尘，是中国共产党带领全国人民进行了艰苦卓绝的斗争，建立了新中国。72年前，饱经战争摧残的新中国积贫积弱、一穷二白，是中国共产党带领全国人民奋力推进改革和发展，实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

唐松根回顾了中基复交以来两国关系的发展历程，表示基方站在历史正确的一边，在一个中国原则基础上，同中国恢复了外交关系。两年来，在两国元首达成的重要共识指引下，双方坚持相互尊重、合作共赢，推动中基关系不断取得新发展、新成绩，结出了沉甸甸的合作硕果，给两国人民带来实实在在的福祉。唐松根重点介绍了两国在立法机构交流、基础设施、抗疫、教育、民生、人文交流等领域最新合作成果。中基关系两年来的发展历程证明，两国复交是人心所向、大势所趋。

唐松根表示，在新征程上，中国将始终高举和平、发展、合作、共赢旗帜，坚定奉行独立自主的和平外交政策，用自身新发展为包括基里巴斯在内的世界各国提供新机遇，共同推动构建人类命运共同体。中方将继续秉持真实亲诚的理念发展中基关系，深化各领域务实合作，促进两国民心相通，与基方携手实现共同繁荣。

特乌拉凯表示，中国共产党始终坚持以人民为中心，取得了飞跃式的巨大成就，这百年辉煌历程令人震撼。感谢中国政府为基人民提供的宝贵援助，媒体作为信息传播者对此深有感触。愿继续为促进双方相互了解、深化友谊发挥积极作用。

来宾们还参观了建党百年成就图片展。

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