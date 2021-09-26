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“和平使命-2021”联合反恐军演中方参演部队回撤

2021年09月26日08:49 | 来源：新华网
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9月24日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习闭幕式上，中方参演部队方队接受检阅。新华社记者梅世雄摄

　　新华社俄罗斯奥伦堡9月25日电（记者梅世雄）在圆满完成出境参加“和平使命-2021”上合组织联合反恐军事演习任务后，中方参演部队于25日开始陆续撤出俄罗斯奥伦堡东古兹靶场返回国内归建。

　　9月11日至25日，“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习在东古兹靶场举行，演习课题为上合组织成员国部队筹备并实施联合反恐行动。

9月24日，在俄罗斯奥伦堡州东古兹靶场举行的“和平使命-2021”上海合作组织联合反恐军事演习闭幕式上，中方参演部队装备方队接受检阅。新华社记者梅世雄摄

　　演习期间，各国参演部队精诚团结、密切合作、并肩作战，提高了联合作战能力，实现了预期目标，增进了彼此之间的互信与友谊。中方参演官兵团结奋斗连续作战，顺利完成兵力集结部署、受领作战任务、反恐战役筹划、反恐战役实施等演习各阶段，特别是在反恐战役实施阶段，出色完成封锁诱骗、火力打击、防御战斗、进攻战斗、追击行动5个战斗阶段。中国军人在此次演习中展现出的战斗作风、专业素质和良好形象受到各方高度评价。联合导演部导演、俄罗斯中部军区副司令彼得洛夫认为，中方参演部队的大局观念、协同意识以及“中国速度”“中国精神”均得到各国参演部队的普遍赞誉。

　　记者了解到，在跨境兵力回撤阶段，中方参演部队将认真梳理参演经验，坚持边回撤边总结，从筹划决策、协调联络、跨境投送、联合行动、综合保障等方面总结经验，做到“打一仗、进一步”，切实提升境外联合作战指挥和部队实战能力。

(责编：燕勐、刘慧)

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