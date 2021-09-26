人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国驻乌克兰大使馆举办新中国成立72周年“云”招待会

2021年09月26日08:46 | 来源：人民网-国际频道
小字号

中国驻乌克兰大使馆举办庆祝新中国成立72周年“云”招待会。人民网记者 谭武军摄

人民网基辅9月24日电 （记者谭武军）9月24日，中国驻乌克兰大使范先荣举行“云”招待会，在疫情防控特殊时期以视频连线方式，邀请乌政要和友人齐聚云端，共同庆祝中华人民共和国成立72周年。

乌外交部副部长谢尼克、内阁部长、中乌政府间合作委员会乌方副主席涅姆奇诺夫、“祖国党”主席季莫申科、农业政策与粮食部部长列先科、边防局局长捷年科、国防部副部长纳索夫、内务部第一副部长叶宁、经贸部副部长兼乌贸易代表卡奇卡、广电理事会副主席科瓦利、卫生部副部长亚列缅科、基础设施部副部长纳伊姆、教育与科学部副部长什库拉托夫、食品安全署署长玛加列茨卡娅、议会乌中议员友好小组乌方联席主席苏尔基斯、议会跨党派“一带一路”议员友好小组主席乔尔内、工商会主席奇日科夫、乌通社社长哈尔琴科、乌国际文传电讯社社长马尔特年科、基辅理工大学副校长西多连科等出席招待会。

中国驻乌克兰大使馆举办庆祝新中国成立72周年“云”招待会。人民网记者 谭武军摄

范先荣发表致辞表示，2021年对于中乌两国和中乌关系都是极不平凡的一年。今年是中乌建立战略伙伴关系10周年。十年来，双边关系发展持续向好，各领域合作取得积极成果。中乌共建“一带一路”合作不断走深走实，双边贸易再创历史新记录，签署两国关系史上第一个政府间加强基础设施领域合作协议，两国科技、教育、文化等领域合作方兴未艾。中乌合作大有可为。

中国驻乌克兰大使馆举办庆祝新中国成立72周年“云”招待会。人民网记者 谭武军摄

谢尼克代表乌方致辞，赞赏中国人民取得的巨大成就，特别是抗击新冠疫情取得的成果以及实现经济快速发展，对乌中关系发展感到满意，愿与中方一起共同努力进一步推动。中国已是影响越来越大的世界大国，能够为这个世界的和平稳定和发展不断作出贡献。

乌方各部门代表发言踊跃，纷纷表达祝贺和对中乌关系的期盼。

(责编：王禹蘅、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部