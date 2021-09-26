中国驻乌克兰大使馆举办庆祝新中国成立72周年“云”招待会。人民网记者 谭武军摄

人民网基辅9月24日电 （记者谭武军）9月24日，中国驻乌克兰大使范先荣举行“云”招待会，在疫情防控特殊时期以视频连线方式，邀请乌政要和友人齐聚云端，共同庆祝中华人民共和国成立72周年。

乌外交部副部长谢尼克、内阁部长、中乌政府间合作委员会乌方副主席涅姆奇诺夫、“祖国党”主席季莫申科、农业政策与粮食部部长列先科、边防局局长捷年科、国防部副部长纳索夫、内务部第一副部长叶宁、经贸部副部长兼乌贸易代表卡奇卡、广电理事会副主席科瓦利、卫生部副部长亚列缅科、基础设施部副部长纳伊姆、教育与科学部副部长什库拉托夫、食品安全署署长玛加列茨卡娅、议会乌中议员友好小组乌方联席主席苏尔基斯、议会跨党派“一带一路”议员友好小组主席乔尔内、工商会主席奇日科夫、乌通社社长哈尔琴科、乌国际文传电讯社社长马尔特年科、基辅理工大学副校长西多连科等出席招待会。

中国驻乌克兰大使馆举办庆祝新中国成立72周年“云”招待会。人民网记者 谭武军摄

范先荣发表致辞表示，2021年对于中乌两国和中乌关系都是极不平凡的一年。今年是中乌建立战略伙伴关系10周年。十年来，双边关系发展持续向好，各领域合作取得积极成果。中乌共建“一带一路”合作不断走深走实，双边贸易再创历史新记录，签署两国关系史上第一个政府间加强基础设施领域合作协议，两国科技、教育、文化等领域合作方兴未艾。中乌合作大有可为。

中国驻乌克兰大使馆举办庆祝新中国成立72周年“云”招待会。人民网记者 谭武军摄

谢尼克代表乌方致辞，赞赏中国人民取得的巨大成就，特别是抗击新冠疫情取得的成果以及实现经济快速发展，对乌中关系发展感到满意，愿与中方一起共同努力进一步推动。中国已是影响越来越大的世界大国，能够为这个世界的和平稳定和发展不断作出贡献。

乌方各部门代表发言踊跃，纷纷表达祝贺和对中乌关系的期盼。

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