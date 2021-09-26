本报北京9月25日电 （记者曲颂）为纪念上海合作组织成立20周年，落实上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议精神，“树立合作典范 谋求共同发展”上合组织国家媒体智库论坛于9月23日在北京举行。

中国政府欧亚事务特别代表、中国前驻俄罗斯大使李辉，中国外文局局长杜占元，上合组织副秘书长张海舟出席论坛并致开幕辞。

李辉认为，站在新的历史起点上，上合组织国家媒体和智库应充分发挥自身优势，广泛传播“上海精神”，及时报道合作重大进展，全面讲好民间友好故事，为各领域合作提供媒体力量和智力支持，推动构建更加紧密的上合组织命运共同体。

杜占元表示，在上合组织发展的新征程上，文化交流在加强沟通、增进互信方面的作用将更加突出，发展前景更加广阔，媒体和智库需要发挥更大担当、实现更大作为。

张海舟代表上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫在论坛上致辞表示，上合组织成员国领导人签署的《上海合作组织二十周年杜尚别宣言》反映了上合组织20年发展的重要成果，体现了成员国在地区和全球政治关键问题上的共同立场，为上合组织未来发展指明新的方向。

《 人民日报 》（ 2021年09月26日 02 版）

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