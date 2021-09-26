本报记者 张光政

“今年是上海合作组织成立20周年。面对当今各种全球性挑战，上合组织在维护地区安全稳定、促进共同发展方面发挥了重要作用。” 俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫日前在接受本报记者采访时说，“展望未来，上合组织将为地区和平、合作与发展作出更大贡献，在国际舞台上进一步提升影响力。”

洛马诺夫认为，20年来，得益于秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，上合组织成员国不断加强团结协作，持续深化安全、经贸、人文等领域合作，致力于将该组织打造成地区国家维护安全稳定、促进发展繁荣的重要平台。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，上合组织国家守望相助，共同应对挑战，推动疫苗公平合理分配。洛马诺夫说：“俄罗斯和中国等成员国积极提供人道主义援助物资，在疫情防控、治疗方案、药物的生产和供应等方面加强合作，积极研发新冠疫苗，除了为本国公民接种以外，还向其他地区国家和国际组织提供疫苗。”

近期，阿富汗局势发生根本性变化，对国际形势、地区格局和安全稳定产生重要影响。洛马诺夫指出：“上合组织积极支持阿富汗国内各方通过对话协商早日达成包容性政治安排，有利于阿富汗国内安定团结的局面早日形成。这也将使阿富汗避免再次发生内战和成为恐怖主义、极端主义的策源地。”

“我们应该坚定支持各国探索适合本国国情的发展道路和治理模式，把本国发展进步的前途命运牢牢掌握在自己手中，绝不允许外部势力以任何借口干涉地区国家内政。”洛马诺夫说，“各国有着不一样的国情，不能照搬其他国家的发展模式。事实再次证明：实行单边主义、搞制度输出的方式是错误的。”

今年的上合组织峰会启动接收伊朗为成员国的程序，决定吸收沙特、埃及、卡塔尔为新的对话伙伴。洛马诺夫说，作为欧亚地区最具影响力的国际组织之一，上合组织不断发展壮大，这充分彰显了该组织的合作理念具有强大感召力。

“上合组织站在了新的历史起点上。”洛马诺夫表示，“相信各成员国将继续高举‘上海精神’旗帜，为世界持久和平和共同繁荣作出更大贡献。”

（本报莫斯科9月25日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月26日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)