新华社北京9月25日电（记者刘欢、陈舒）中国外交部网站日前发布《美国干预香港事务、支持反中乱港势力事实清单》，全面揭露美方严重违反国际法和国际关系基本准则、粗暴干预香港事务和中国内政的斑斑劣迹。多名专家接受记者采访时指出，“事实清单”以事实为基础展开揭露和批判，这些一目了然、铁一般的证据，让美式狡辩和虚伪无处藏身，其霸权本质和险恶用心昭然天下。

“事实清单”共分为五大类102项，内容涵盖炮制涉港法案、悍然实施制裁、污蔑诋毁特区事务、包庇支持反中乱港分子以及多边串联施压等。北京航空航天大学法学院副教授、全国港澳研究会理事田飞龙指出，以美国为主的外部干预势力，以对抗思维与非法手段，破坏香港繁荣稳定，干涉香港民主选举，削弱香港法治与司法独立，并煽动支持香港的分离运动，“事实清单”正是对这些非法干预行为的系统梳理，直接有力地揭露了美国涉港行为的非法性、破坏性，进而确证中国政府采取的相关治港政策的正当性、合理性。

全国港澳研究会理事、上海国际问题研究院港澳研究室主任张建说，“事实清单”清晰列明美国干涉香港事务的时间、地点、人物、范围、过程、方式等，有根有据，事实确凿，不容否认。长期以来，美国多次否认干预香港事务，国际上甚至香港有些不明真相的人还被蒙骗。清单用事实说话，将美国干预香港事务、支持反中乱港势力的恶劣言行一一呈现于世人。

中国现代国际关系研究院港澳研究所副研究员李环指出，美国不断插手香港事务，处心积虑搞港版“颜色革命”，根本目的还是企图通过搞乱香港来遏制中国发展，打“香港牌”只是其反华组合拳中的一招。这份清单是对美长期以来违背国际关系基本准则，干涉香港事务和中国内政、破坏香港繁荣稳定的有力揭批，让美国的卑劣手段和险恶用心进一步大白于天下。

田飞龙说，敢于揭露美国干预行为的非法性，敢于展开正当的反制斗争，敢于在涉港领域坚决反击美国长臂管辖以维护国家安全和香港繁荣稳定，这是中国政府依法维护“一国两制”制度安全及保护香港免于美国霸权侵害的国家正义行动。中央是“一国两制”最坚定的领导者、践行者和维护者，也是香港法治与民主秩序的最正当的保护者。

张建表示，清单中所列举的种种事实，充分证明了制定实施香港国安法和完善香港选举制度的必要性、紧迫性和重要性。清单也是对美国一再污蔑抹黑中国政府和实施所谓制裁的有力回击，是中国政府防范和遏制外部势力干预香港事务、反制外部势力干预的重要举措，是对一切外部干预势力和反中乱港分子的有力警告，彰显了中方捍卫国家主权、安全、发展利益，维护香港繁荣稳定的坚定决心、坚强意志和强大能力。

田飞龙指出，香港的法治正经由香港国安法的全面准确实施而迅速修复其规范根基，香港的民主正经由新选举制度而以“爱国者治港”根本原则塑造理性竞争与贤能治理秩序，香港的自由与繁荣正经由良政善治的建构与融入国家发展而焕发新的生机。阻断以美国为主的外部干预势力对香港的破坏，支持香港巩固提升竞争优势并融入国家发展大局，继续坚持和完善“一国两制”制度体系，“东方之珠”必会更加熠熠生辉。

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