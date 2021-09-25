新华社布加勒斯特9月24日电 罗马尼亚欧洲风险基金会和中东政治经济研究所24日共同举办视频研讨会，纪念中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。与会代表一致认为，新中国恢复联合国合法席位是历史上的一件大事。事实证明，没有中国的参与就不可能有效解决世界面临的重大挑战。

应邀在研讨会上发表讲话的中国驻罗大使姜瑜感谢罗马尼亚为新中国恢复联合国合法席位发挥的历史性重要作用，并对所有为此作出贡献的罗政治家、外交家表示崇高敬意。

她介绍说，中国积极发挥安理会常任理事国作用，并以实际行动践行《联合国宪章》宗旨和原则，成为世界和平的重要建设者、全球发展的最大贡献者、国际秩序的坚定维护者。

罗方参会者一致认为，中国作为联合国安理会常任理事国，积极践行多边主义，是维护世界和平与稳定、推动共同发展与繁荣的重要力量。

罗当年出席第26届联大代表团副团长、前副外长埃科贝斯库在向研讨会发来的贺词中表示，很荣幸亲身参与了这一历史事件，中国半个世纪来积极参与联合国事务，“给我留下了深刻的印象”。

罗前参议长、前外长梅莱什卡努在发言中高度评价中国提出“一带一路”倡议。前驻华大使伊斯蒂奇瓦亚积极评价中国参与联合国维和行动，赞许中国人民热爱和平，为解决世界重大危机作出了贡献。

1971年10月25日，第26届联合国大会以压倒性多数通过决议，恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。

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