新华社西安9月25日电（记者许祖华）联合国人权理事会第48届会议“西藏和平解放70周年与人权事业发展”云上边会24日举行。会议由中国人权研究会主办，西北政法大学人权研究中心承办。来自国内高校和研究机构的多名学者围绕西藏和平解放70年来的经济权利、受教育权利、健康权保障等主题展开研讨。

西北政法大学校长、人权研究中心主任杨宗科说，今年是中国共产党成立100周年，也是西藏和平解放70周年。西藏和平解放70年来，对于西藏各族人民权利的整体保护、全面保护、主动保护以及实质性保护，充分彰显了社会主义制度保护少数民族权利的制度优势和实践特点，为世界人权保护提供了生动的成功案例。

中国藏学研究中心社会经济研究所研究员格桑卓玛说，西藏的减贫实践是成功的，营造了公平正义的人权发展环境，增强了西藏贫困人口参与发展和平等共享发展成果的能力，切实保障了西藏人民的生存权和发展权，是西藏人权事业的历史性成就。

中国社会科学院研究员方素梅认为，西藏和平解放70年来，卫生健康事业发生了翻天覆地的变化，卫生健康服务体系逐步完善，西藏人民的健康权益得到了有效的保障。政府对农牧区医疗补助标准不断提高，实行健康扶贫战略。西藏妇幼保健工作也取得了很大的进展，同时国家对藏医药的传承创新发展高度重视。

西藏自治区社会科学院南亚研究所所长边巴拉姆介绍了西藏的文化教育事业发展情况。她指出，西藏和平解放70年来，不仅人口数量大幅增长，人民的受教育权也得到有效保障。藏民族优秀传统文化作为中华民族文化的重要组成部分，备受国家重视和保护，全国从事藏学研究的机构有50多个。

西藏大学教授次仁片多围绕西藏和平解放以来广大农牧民充分获得了教育权，历数了西藏和平解放后教育权的巨大发展。国家制定了一系列法律法规来保障公民的受教育权，更好地保障西藏人民享有受教育权。

西南政法大学人权研究院讲师肖武认为，对口援藏是中国共产党和中国政府尊重和保障西藏人民人权的伟大实践。中央和全国其他省市从人力、财力、物力、技术等多方面对西藏展开对口支援工作，极大地促进了西藏经济、社会、文化、教育等各项事业的发展进步，助力西藏各族人民得以充分享有人权。

西北政法大学人权研究中心执行主任常安在会议总结中说，西藏和平解放以来在人权保障方面所取得的成就，即使放眼于世界人权发展史，也堪称史诗性的变革。我们有责任通过对相关具体人权保障领域的深入研究，讲好西藏和平解放70年来人权事业发展的伟大故事，总结和提炼出中国的少数民族权利保护的制度特点与优势，为世界范围内的少数民族权利保护探索更多的制度和理论可能性。

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