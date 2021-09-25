新华社北京9月25日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平24日向2021中关村论坛视频致贺。多国人士表示，习近平主席的视频致贺强调加强科技开放合作的重要意义，倡导通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，为国际社会共应时代挑战、共促人类和平与发展注入动力。他们指出，中国的科技创新成就令世界瞩目，中国与其他国家开展科技合作为这些国家的发展提供助力。

俄罗斯科学院远东研究所中国社会经济研究中心主任安德烈·奥斯特洛夫斯基说，习近平主席的视频致贺表明，中国坚持将创新作为优先发展方向。中国在信息技术、5G技术和空间研究等科技领域取得了诸多成就，中国一贯主张为全球科技合作营造开放、公平、非歧视的环境，充分发展与其他国家的科技及教育合作。

巴西经济学家、巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，习近平主席的视频致贺强调加强科技开放合作，通过科技创新共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，这向世界发出重要信息。通过举办论坛讨论尖端技术发展和工业增长趋势、推动分享创新思想和全球发展理念与方法非常重要，中国正在科技前沿领域探索碳中和解决方案，这将是给下一代的最好礼物。

马来西亚独立政治观察家阿兹米·哈桑表示，习近平主席强调加强科技开放合作发出了非常积极的信号，东盟国家将从中国的科技进步中受益。

中白工业园区开发股份有限公司第一副总经理卡罗杰耶夫高度评价习近平主席的视频致贺，认为中国在创新科技园区建设方面为世界树立了典范，中国对科技创新的投入以及加强国际科技交流为世界各国带来了机遇。

墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·莱昂·德拉罗萨说，中国实施创新驱动发展战略，在人工智能、绿色能源等领域的发展成就体现了中国积极应对气候变化的实践。

肯尼亚国际关系专家卡文斯·阿德希尔说，中国愿同世界各国加强科技合作，并展现了通过科技创新共同探索解决重要全球性问题途径和方法的决心。中国始终帮助非洲国家发展经济和进行科技创新，非洲国家和中国在数字技术方面加强合作，将助力非洲在信息时代实现跨越式发展。中非合作的不断深入将加速非洲大陆的技术进步，并对非洲经济产生重要影响。

土耳其安卡拉博斯普鲁斯海峡亚洲研究中心高级研究员穆斯塔法·艾多安说，中国的技术进步令人印象深刻，中国的创新成就世界瞩目，中国出口的高科技产品让世界各地的消费者受益。

沙特阿拉伯中国问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼认为，中国已成为国际高端产业的重要力量，中国大力推动国际科技合作，与各国协同推进全球科技创新与交流，这将使全世界从中受益。（参与记者：朱炜、卞卓丹、吴丹妮、吴昊、朱雨博、胡晓光、泽连科夫、郑思远、施洋、黎华玲、鲁金博、胡冠）

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