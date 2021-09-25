新华社内罗毕9月25日电（国际观察）数字经济成为疫情下中非经贸合作新亮点

新华社记者

受新冠疫情影响，非洲各国迫切希望加快数字转型，缓解疫情冲击，为经济复苏提供动力。一些专家和企业界代表认为，随着中非合作不断升级、越来越多中国企业扎根非洲，中非数字经济合作多点开花，将助力非洲互联网经济快速发展。

助力复苏

南非本土最大的在线支付平台PayFast表示，疫情期间，南非人手机网购订单大增，2020年3月至2021年2月，PayFast处理的手机支付交易量同比增长143%。

肯尼亚电信运营商萨法利通信公司表示，疫情期间，在线办公、网络课堂和在线娱乐需求增长，民众网上浏览疫情相关信息量增加。2020年4月至2021年3月，该公司4G手机和光纤到家用户均同比增长40%以上。

数字经济已渗透到许多非洲居民的日常生活中。一家国际咨询公司日前对肯尼亚2456名居民的调查发现，84%的受访者表示数字设备和数字服务让他们生活变得更好，近三分之一表示数字经济帮助他们提高了收入。

世界银行集团旗下机构国际金融公司与谷歌公司共同发布的《2020年非洲数字经济报告》预计，到2025年，非洲互联网经济有望达到1800亿美元，占非洲大陆国内生产总值（GDP）的5.2%。报告说，虽然疫情在未来五年将给非洲发展带来压力，但拥有强劲韧性的互联网经济将推动非洲经济增长。

亮点频频

近年来，数字经济正成为中国助非发展的新方向。疫情之下，中国企业提供技术和经验支持的电子商务、金融科技等成为推动非洲国家经济复苏的重要工具。

今年6月，阿里巴巴集团旗下物流公司菜鸟网络开通了首条中非跨境包裹专线，大大提高了中非跨境包裹物流时效。菜鸟出口物流事业部总经理熊伟表示，中非跨境电商及跨境贸易增长迅速，物流市场潜力巨大。

长沙非拓信息技术有限公司旗下电商平台Kilimall成立于2014年，是东非地区主要电商之一。疫情发生以来，Kilimall电商交易呈现高速增长趋势。Kilimall市场部经理卢晓勇表示，不少非洲国家生产优质农产品，未来通过中非电商“逆向贸易”销往中国市场，将互惠双方百姓，中非农产品合作潜力巨大。

上海对外经贸大学国际发展合作研究院院长黄梅波告诉新华社记者，在非洲数字经济领域，中国企业占据了相当大的市场份额。中非数字经济合作已经进入方方面面，对非洲互联互通起着重要作用。

前景广阔

观察人士普遍认为，依托非洲大陆自贸区建设、中非合作论坛和“一带一路”建设，中非经贸合作将迈上新台阶，中非数字合作更将乘势而上。

非盟基础设施与能源事务委员阿布－扎伊德·阿马尼表示，非洲期待与中国加强数字经济合作，助力互联互通，促进非洲经济一体化。

一位非洲金融科技公司负责人在接受新华社记者专访时说：“从数字经济角度来看，尤其是在支付和相关技术方面，中国走在了前面。我们可以从中国学到很多经验，这对非洲至关重要。数字经济是一个很好的合作契机。”

黄梅波建议，未来非洲数字经济发展应着重推动产业数字化转型、提高非洲数字化技术能力、培育非洲数字创新生态系统等。她表示，中非数字经济合作整体上呈现优势互补，合作空间广、潜力大。从长期看，非洲有望成为全球最具吸引力的数字市场之一。

中国非洲研究院研究员姚桂梅日前撰文说，今年正式启动的非洲大陆自贸区涵盖范围广，非洲国家也在大力拓展移动通信、数字经济、金融、智慧城市等新行业和新领域，这为中国相关企业带来新机遇。未来数字经济必将成为中非合作新亮点。（执笔记者：丁蕾；参与记者：郭骏、荆晶、汪平、吕天然）

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