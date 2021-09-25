新华社北京9月25日电 联合国人权理事会第48届会议正在瑞士日内瓦举行。日前，外交部副部长马朝旭接受记者采访，介绍了中国参与人权理事会第48届会议有关情况。

马朝旭表示，当前，新冠肺炎疫情仍在全球扩散蔓延，严重威胁各国人民的生命权和健康权。过去10年全球取得的可持续发展成果面临被逆转风险，1.5亿人重返极端贫困，社会不平等和种族歧视进一步加剧。同时，外部军事干涉、单边强制措施等违反国际法行径愈演愈烈，严重削弱了当事国应对疫情和疫后恢复的能力。国际人权事业的治理赤字、信任赤字有增无减。在此背景下，作为联合国讨论人权问题的核心平台，人权理事会第48届会议受到广泛关注。

马朝旭指出，人人得享人权是全人类的共同理想，也是中国的不懈追求。中国共产党的100年，就是争取人权、尊重人权、保障人权、发展人权的100年。中国成功走出了一条符合中国国情的人权发展道路，历史性地解决了绝对贫困问题，全面建成了小康社会，创造了中国式现代化新道路，取得了举世瞩目的人权成就。我们书写了促进和保护人权的壮丽篇章，也在国际人权事业历史上留下了浓墨重彩的一笔。

马朝旭指出，中国积极参与全球人权治理，认真履行国际人权义务，践行《联合国宪章》和《世界人权宣言》精神。我们先后批准或加入了26项国际人权文书，包括6项联合国核心人权条约，成功参与3次联合国人权理事会国别人权审议，被称为“履约典范”。中国五度担任人权理事会成员，是当选次数最多的国家之一。我们同20多个国家及地区组织开展人权对话和磋商，不断拓展国际人权交流与合作。

马朝旭表示，在本届人权理事会上，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指引，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，建设性参与各项人权议题的讨论，发出中国声音，提出中国主张，作出中国贡献。

我们全面宣介中国人权理念，倡导以人民为中心的发展思想，坚持人民幸福生活是最大的人权，坚持人权普遍性与具体实际相结合，把生存权和发展权作为首要基本人权，系统推进全体人民的经济、政治、社会、文化、环境权利，努力维护社会公平正义，促进人的全面发展。

我们坚决维护国际公平正义，为发展中国家仗义执言，坚定维护联合国宪章宗旨和原则，反对借人权问题干涉别国内政，联合观点相近国家就美国等西方国家人权问题做共同发言，揭露他们在人权问题上的斑斑劣迹和“假人权、真霸权”“假民主、真干涉”的虚伪本质。

我们积极倡导人权对话合作，呼吁各方践行真正的多边主义，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，多次代表广大发展中国家就“和平与安全对人权重要意义”“坚持以人民为中心落实发展权”“促进疫苗公平分配”等问题做共同发言，道出了发展中国家的心声。我们就工商业与人权、疫情中保护人权、减贫等人权领域重点问题举办主题边会，分享最佳做法，促进交流互鉴。

马朝旭强调，人权理事会是各方就人权问题开展建设性对话与合作的平台，本应秉持客观、公正、非选择性和非政治化原则。但是我们看到，一些西方国家继续在人权理事会大搞麦克风外交，将人权理事会变成政治对抗的舞台。他们基于虚假信息和谣言谎言，就涉疆、涉港等问题对中国进行无端指责攻击，以人权为借口粗暴干涉中国内政。对此，我们理所当然坚决反对，并予以迎头痛击。

谎言重复一千遍也仍然是谎言，国际社会并没有也不会被少数国家的陈词滥调所蒙蔽。在本届人权理事会上，近百个国家通过共同发言、单独发言、联合致函等方式表达对中国立场的支持，强调新疆、香港、西藏完全是中国内部事务，任何国家不得干涉，反对借人权问题干涉中国内政。这些正义的声音掷地有声、铿锵有力。事实再次证明，公道自在人心。中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，任何“以疆制华”“反中乱港”的企图都不会得逞。

马朝旭表示，人们清楚地看到，这些以所谓“人权判官”自居的西方国家自身的人权纪录并不光彩，不仅历史上在奴隶贸易、殖民主义、侵略扩张、种族灭绝等方面劣迹斑斑，现在仍存在疫情中漠视生命权和健康权、奉行“疫苗民族主义”、系统性种族主义和种族歧视、大规模侵犯难移民和土著人权利、肆意实施单边强制措施、将人权问题政治化等人权劣行。这些西方国家长期以“教师爷”自居，对广大发展中国家的人权状况指手画脚、颐指气使，这个老毛病应该改一改了！

马朝旭最后强调，人权保障没有最好，只有更好。中国人民实现中华民族伟大复兴的过程，也是实现社会公平正义和不断推动人权事业发展进步的进程。我们将坚定不移走符合自身国情的人权发展道路，积极参与全球人权治理，为推动国际人权事业健康发展作出不懈努力。

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