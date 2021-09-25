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中国代表观点相近国家敦促英国正视自身问题、停止将人权作为政治工具

2021年09月25日05:26 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦9月24日电 9月24日，中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使在联合国人权理事会第48届会议上代表中国和俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、厄立特里亚、南苏丹、委内瑞拉等观点相近国家做共同发言，敦促英国正视自身人权问题，停止将人权作为政治工具。

　　共同发言对英国人权状况深表关切，指出英国系统性种族主义和种族歧视根深蒂固，仇恨言论、仇外心理和相关暴力行为愈演愈烈，少数族裔生活状况持续恶化。英国贫困问题严重，三分之一有5岁以下儿童的家庭生活在贫困中。

　　共同发言表示，英国动辄对别国进行军事干涉，造成大量平民伤亡，严重破坏被干涉国家经济社会发展。英国军人在海外军事行动中滥杀无辜平民、实施酷刑，犯下严重罪行，肇事者却受到英国政府包庇。英国还滥施单边强制措施，严重损害受制裁国家人民人权。

　　共同发言表示，英国对自身侵犯人权问题视而不见，却沉迷于殖民主义心态，热衷于编造散布虚假信息，对别国指手画脚，干涉别国内政，服务自身政治图谋。共同发言敦促英国政府正视自身问题，立即停止各种侵犯人权行为，停止将人权作为政治工具；呼吁人权理事会和有关特别机制持续关注英国侵犯人权问题，采取必要行动，监督英国改正错误。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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