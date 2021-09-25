本报记者 曲 颂 牛瑞飞 张光政 马 菲

中共中央、国务院近日印发《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》（以下简称《纲要》）。《纲要》旨在统筹推进知识产权强国建设，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，充分发挥知识产权制度在社会主义现代化建设中的重要作用。接受本报记者采访的国际人士表示，中国近年来致力于推动科技创新与改善营商环境，成为世界知识产权发展主要推动力，期待中国在完善全球知识产权治理上贡献更多中国智慧和中国方案。

确立全球创新领先者地位

法国《资本》杂志最近刊发的一篇报道，生动介绍了中国的“刷脸支付”：“当您推着购物车走过支付终端，您所要做的就是点头，然后您就完成了付款……这不是科幻小说，在中国，这项技术已经很常见。如果在您的头脑中，中国还是那个为世界生产螺丝刀和塑料玩具的国家，那您的认知真的要更新了。现在的中国有非常多的科技企业，它们把来源于实验室的梦想一一变成现实。”

法国Baracoda集团创始人托马斯·塞尔瓦尔表示：“在科技领域，现在我们将目光聚焦中国，中国已经从追随者变成了全球技术领导者。”

日前，世界知识产权组织发布的《2021年全球创新指数》显示，中国在创新领域的全球排名从去年的第十四位上升至今年的第十二位，仍是前30名中唯一的中等收入经济体。自2013年以来，中国在全球创新指数中的排名持续稳步上升，确立了全球创新领先者地位。

数据分析显示，从创新投入看，中国在促进产学研合作、发展特色产业、做实做强做优实体经济等方面采取了更多措施，为企业创新发展营造了更好环境。从创新产出看，中国的优势集中在无形资产、知识的创造及影响方面。2021年，知识产权收入在贸易总额中的占比这一细分指标持续进步，表明中国正逐步从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。

世界知识产权组织总干事邓鸿森认为，中国从战略、全面的角度保护和运用知识产权，取得了巨大成就。尽管疫情阻碍了全球经济发展，但过去一段时间知识产权领域正悄然发生变化，亚洲已经成为全球国际专利申请和创新发展的领路人。

《纲要》提出，到2025年，专利密集型产业增加值占GDP比重达13%。来自俄罗斯亚洲工业家和企业家联合会的维塔利·曼凯维奇认为，近年来，中国走稳健发展之路，取得了一系列令人惊艳的科技创新成就。《纲要》的出台将进一步推动创新和创业领域的发展。

从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变

组建国家市场监管总局，重新组建国家知识产权局，成立多家知识产权法院，最高人民法院挂牌成立知识产权法庭；持续完善知识产权相关法律法规，民法典确立了知识产权保护的重大法律原则；专利法、商标法、著作权法顺利完成新一轮修改，建立了国际上最高标准的侵权惩罚性赔偿制度……中国知识产权法规制度体系和保护体系不断健全、知识产权事业不断发展，走出了一条中国特色知识产权发展之路。

当前，我国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变。“十三五”期间，中国知识产权使用费出口额连续5年保持两位数增长，2020年达到86.8亿美元。2020年，中国已成为继美国、荷兰、日本、德国后的全球第五大知识产权贸易经济体。

《2021年全球创新指数》联合作者、世界知识产权组织经济学和数据分析学部门主管萨哈·文施—文森特认为，中国在创新方面的成功得益于多年来一以贯之的创新政策规划和执行力度，以及不断增加的教育、科学和技术投入。更为重要的是，中国有能力将有利于创新的政策和投入转化为诸如知识产权、创新产品和高科技出口等成果。

世界知识产权组织前总干事高锐指出，中国的全球创新指数排名上升，显示出中国日益重视研发投入，不断带动经济发展。

共同完善知识产权全球治理体系

作为知识产权强国建设的重要内容之一，《纲要》指出，中国要深度参与全球知识产权治理，包括积极参与知识产权全球治理体系改革和建设、构建多边和双边协调联动的国际合作网络。

迄今为止，中国已与全球80多个国家和地区以及国际组织建立知识产权合作关系。负责农业事务的欧盟委员会委员雅努什·沃伊切霍夫斯基认为，去年9月正式签署的欧中地理标志协定，让欧中各有约100个地理标志受到知识产权保护，第二批各175个地理标志将在未来几年陆续完成保护程序。“这是一项重大而切实的成就，我们为此感到非常自豪。”

在“一带一路”知识产权合作常态化机制下，包括宏观政策沟通、知识产权审查、基础能力建设、信息数据交换等多个方面务实合作正在实施。据中国国家知识产权局统计，2020年，共建“一带一路”沿线国家和地区加大在华专利布局力度，其中在华发明专利申请约为2.3万件，同比增长3.9%。

前不久，上海国际知识产权学院举行了联合国世界知识产权组织—同济大学联合培养知识产权法硕士项目、中国政府“一带一路”知识产权硕士项目开班仪式。今年共有14名博士生、76名硕士生和来自塔吉克斯坦、印度、瑞典、乍得等12个国家的21名国际学生入学。

韩国建国大学教授金旭表示，中国一直不断发展和完善知识产权保护制度，在保护知识产权方面的努力经得起检验。期待中国为完善全球知识产权治理体系贡献更多中国智慧、中国力量。

（本报北京、布鲁塞尔、莫斯科、首尔9月24日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月25日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)