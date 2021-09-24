人民网罗马9月24日电 （记者孔歌）《意大利蓝皮书：意大利发展报告（2020～2021）》发布会暨“疫后复苏与中意合作”研讨会于24日以线上线下结合方式举行。此次活动由中国社会科学院欧洲研究所、中国社会科学院国际合作局、中国欧洲学会意大利研究分会与社会科学文献出版社共同主办，来自意中两国智库、高校的40余位专家学者出席会议。

《意大利发展报告》内容囊括意大利选举制度的变迁及当前改革、新冠肺炎疫情背景下中意两国合作、意大利特色农业的发展及新冠肺炎疫情的影响、“一带一路”背景下中意民航业与旅游业合作等多个专题，从政治、经济、社会、外交、中意关系等方面勾勒出了2020年度意大利的发展概貌，并对意大利国内各领域及中意关系发展做出了梳理、总结与展望。

本书主编、中国社会科学院欧洲研究所研究员孙彦红介绍了本书的编撰情况和主要内容，以及中国“十四五”规划与“下一代欧盟”计划落实背景下的中意经贸合作现状与前景。孙彦红表示，自1970年中意两国正式建交以来，两国在文化上相互欣赏，在合作中互利共赢，在困难时互相扶助，树立起不同文化背景、不同社会制度、不同经济发展阶段国家间发展友好关系的典范。务实合作始终是两国关系发展的核心内容，近年来中意两国的交流与合作日益加强。

中国社会科学院欧洲研究所所长冯仲平在致辞中表示，在新冠疫情之下，中欧关系展现出了它的韧性，中欧贸易稳步增长，去年中国成为欧盟最大贸易伙伴。欧盟也是中国重要的合作伙伴之一，双方在经贸往来、应对疫情及气候变化等方面开展合作。

意大利经济发展部前副部长米凯莱·杰拉奇认为，“一带一路”倡议有助于促进意中两国经贸、基础设施等领域的合作。杰拉奇说，“中国对基础设施的投入不但改变了民众的生活方式，如高速铁路为出行提供了极大便捷，同时基础设施建设也是经济复苏的重要支柱。” 他表示，意中两国企业在对非第三方合作方面潜力巨大，这将有助于非洲国家的发展和经济增长以及从源头缓解难民等问题。

“意大利经济依赖于贸易和全球化。中国是意大利及欧盟的重要贸易伙伴，近年来意大利对华出口持续增长。中意两国应继续加强在商贸和投资、应对疫情、气候变化及打击恐怖主义等领域的合作，建立更加紧密的双边关系，共同引领国际合作。”意大利经济与财政部前首席经济学家洛伦佐·科多尼奥表示，尽管当前有部分国家设置了关税或非关税壁垒，但从相关数据上看，保护主义并没有占据主流，也没有出现所谓的产业链“回迁流”，世界经济仍然联系紧密，并保持了较高的开放性。

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