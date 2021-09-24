新华社北京9月24日电 9月24日，国务委员兼外长王毅在联大一般性辩论召开期间应约同利比亚总统委员会主席曼菲通电话。

王毅说，中利两国人民有着传统友谊。中方坚定支持利方维护国家主权、独立和领土完整，支持利总统委员会和民族统一政府维护国家稳定和重建经济，按照既定计划推进大选和政治进程。中方赞赏利方坚定奉行对华友好政策，在涉及中方核心利益和重大关切问题上给予宝贵支持。愿同利方坚定站在一起，共同维护不干涉内政这一国际关系基本准则，维护中利两国正当权益和发展中国家共同利益。

王毅表示，当前，利比亚政治进程正处于关键阶段。和平局面来之不易，希望利各方排除干扰、克服困难，坚定不移推进政治解决进程。应切实落实“利人主导、利人所有”原则，尊重利比亚人民自己的选择，照顾利正当关切和合理诉求。应坚持发挥联合国斡旋主渠道作用，同时充分听取利国内各派及周边国家意见。应进一步加强国际反恐合作和情报交流，严防恐怖分子跨境流动，防止极端恐怖势力在利重新坐大。

曼菲表示，利中有着历史性友好关系，中国是利比亚真正的伙伴和朋友。感谢中方始终支持利比亚人民的选择，为利比亚组建民族统一政府提供宝贵支持。利中务实合作卓有成效，为推动利经济发展，维护社会稳定发挥重要作用。利方愿同中方一道，开辟两国关系更广阔前景。

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