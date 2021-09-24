马里奥此前接受中国媒体采访视频截图。图片来源：甬派新闻

人民网北京9月24日电 （刘动）2006年10月21日，一座1：1等比例复制的“大卫”雕像落户宁波大剧院广场。“大卫”是米开朗琪罗的代表作，也是意大利文化的象征。这座由佛罗伦萨政府赠送的雕像，成为宁波和佛罗伦萨两市间友谊的见证。

佛罗伦萨议员马里奥·拉扎内利是“大卫”落户宁波的重要推动者。2003年，时任意大利服装协会会长的马里奥受邀参加宁波国际服装节，这是他第一次来到中国，他也自此与中国结缘。

在过去的18年间，马里奥几乎每年都要来中国3到4次。在他总共67次来华过程中，马里奥见证了中国和宁波的巨大变化。“当我来到中国，发现了一个我以前从未了解过的文化，看到了一个蓬勃发展的城市。我看到了宁波的飞速发展，也看到了人民的幸福生活。我2003年初次造访的中国和2019年最近一次见到的中国差别太大了。”

马里奥告诉人民网，早在15世纪，地理学家们绘制的地图上就出现了宁波的名字，这表明宁波和佛罗伦萨的交往可以追溯到约6个世纪前。2019年，意大利与中国签署协议，成为第一个加入“一带一路”倡议的G7国家。两国之间的联系变得更加紧密，经贸与文化等领域的交流合作也进一步加强。

马里奥在宁波大卫雕像前。图片来源：甬派新闻

马里奥对此表示常高兴，“我相信国际合作对世界各国的发展和繁荣都是重要推动剂，‘一带一路’倡议能够给中意双方带来共同利益，同时也能拉近两国关系，更大程度地加强双方在经贸文化等领域的合作。”

除宁波国际服装节外，中国近年来举办了越来越多的国际展会活动，包括服贸会、进博会等。马里奥认为，这些国际展会是推动经贸合作不可或缺的元素，中国市场对意大利企业有着巨大的吸引力。“中国市场不仅是世界上最大的市场之一，更是发展最为迅速的市场。”

马里奥表示，近年来中国中高档消费品购买力大幅度提升，这对意大利产品而言是一个绝佳的机会，因为“意大利产品以高质量和专业制造著称”。另外，“意大利的另一个巨大优势在于，意大利人非常灵活，善于应对变化的市场和变化的需求”。

受新冠肺炎疫情影响，世界经济遭遇了诸多困难，佛罗伦萨也受到了严重影响。据马里奥介绍，佛罗伦萨的旅游业和酒店行业经历了惊人的危机，具体到个体而言，他所经营的纺织企业主要向酒店提供纺织品，2020年销售额仅有2019年的40%，大概要到2023年才能回升至2019年的水平。

明年是中意文化和旅游年，马里奥说，希望可以早日恢复线下交流，早日再次来到中国。

(责编：于洋、刘慧)