新华社华盛顿9月23日电 中国驻美国大使秦刚23日表示，当前全球创新空前活跃，正以前所未有的方式塑造着中美两国和世界。对中美关系，创新是破解难题的“金钥匙”。面对复杂严峻的中美关系，我们尤其需要发扬创新精神。要有新格局、新思维、新方法。

秦刚当天出席彭博创新经济论坛高级别视频会议时说，冷战思维和零和游戏违背世界潮流和人民意愿，只会激化矛盾分歧，导致冲突对抗。中国人从来不信什么“修昔底德陷阱”，我们要用实际行动走出一条和平发展的大国复兴之路。同时，我们呼吁美国也要坚持和平发展，摈弃错误思维，同中方一道找到一条相互尊重、合作共赢的和平共处之道。

秦刚表示，过去几年，中美关系经历了很大变化，再也回不到过去。我们必须面对现实，面向未来，打破思维定势，创新中美互动的新机制、新方法、新领域。中美作为创新大国和世界头两大经济体，创新合作是一座亟待开发的“富矿”。中方将继续扩大开放，促进中美科技、经贸合作。美方也要为两国合作创造条件，而不是制造障碍。

他希望各方能以论坛为平台，秉持创新理念，高瞻远瞩，敢为人先，共同探讨应对全球性挑战的新方案，共同寻找疫后世界经济复苏的新途径，共同挖掘中美合作的新潜力。

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