一、炮制涉港法案，抹黑中方对港政策，插手香港内部事务，大肆干涉中国内政。

1、2019年11月27日，时任美国总统特朗普为显示对反中乱港势力支持、阻挠中国中央和香港特区政府止暴制乱、恢复秩序的努力，签署美国国会炮制的“香港人权与民主法案”和“禁止向香港警方出口相关弹药物项法案”。有关法案污蔑中国中央政府破坏香港高度自治，授权美总统对中方相关官员采取拒绝入境、冻结在美资产等制裁措施，并要求美国务卿每年提交香港事务报告，禁止美国向香港出口催泪瓦斯、胡椒喷雾、橡胶弹和电击枪等警用装备。

2、2020年7月14日，时任美国总统特朗普签署“香港自治法案”。该法要求制裁所谓与中方违反涉港义务有关的外国个人或实体，以及同相关个人或实体进行重要交易的外国金融机构，并支持所谓受“迫害”香港居民入境美国。同日，特朗普签署13936号“关于香港正常化的总统行政令”，认定香港局势对美国家安全、外交政策和经济构成威胁，并据此宣布国家紧急状态，包括暂停和取消给予香港的特殊优惠待遇、授权对香港实体和个人实施制裁等。

3、2021年2月18日，美国国会众议院外委会主席米克斯提出所谓“谴责中国和香港特别行政区继续侵犯香港民众权利自由的决议案”，污蔑抹黑中国中央政府和香港特区政府维护法治和社会秩序稳定、保护香港居民人身财产安全的努力，该案于4月19日获众议院全会审议通过。

4、美国国会正在审议数项涉港消极法案，包括：2021年1月25日和2月8日，美共和党联邦众议员柯蒂斯和联邦参议员鲁比欧分别在众议院、参议院提出“香港安全港法案”，要求美政府给参与香港暴乱的“港独”分子提供难民身份；2021年3月18日，共和党联邦参议员鲁比欧提出所谓“谴责中国政府和中国共产党在香港实施镇压，包括拘捕民主派人士、一再违反《中英联合声明》和香港基本法的决议案”；2021年6月24日，共和党联邦参议员萨斯提出“香港民主国会金质奖章法案”，鼓噪向黎智英、罗伟光、张剑虹、周达权、陈沛敏、张志伟、杨清奇等香港《苹果日报》高管及该报所有工作人员颁发美国会金质奖章；2021年6月30日，民主党联邦众议员马利诺夫斯基提出“2021年香港人民自由与选择法案”，要求为反中乱港分子、违法犯罪人员提供庇护，为他们提供赴美便捷通道；2021年6月30日，共和党联邦众议员佩里提出“香港自由法案”，要求授权美总统承认香港特区是“独立国家”。

二、悍然实施制裁，妄图阻挠香港国安法和中国全国人大有关决定在香港顺利实施。

1、2020年5月29日，时任美国总统特朗普宣布取消香港特殊地位和香港商业优惠措施。

2、2020年6月29日，时任美国国务卿蓬佩奥宣布，即日起禁止美防卫装备出口香港，并限制美国防、军民两用技术出口香港。

3、2020年6月29日，时任美国商务部长罗斯发表声明，正式取消对香港的特殊贸易待遇，禁止向香港出售军民两用高科技装备，并将继续评估取消香港其他特别待遇。

4、2020年6月30日，美国商务部宣布终止香港出口许可例外待遇，禁止向香港出口国防设备和敏感技术。

5、2020年8月7日，美国政府以实施香港国安法、破坏香港高度自治为由，宣布制裁11名中国中央政府和香港特区政府官员。

6、2020年8月11日，美国国土安全部宣布，自9月25日起，香港出口美国商品必须注明来源地为“中国”，禁止使用“香港制造”标签。

7、2020年8月19日，美国国务院宣布暂停或终止同香港签署的移交逃犯、移交被判刑人员、豁免国际船运利得税等三项双边协议。

8、2020年10月14日，美国国务院根据“香港自治法”要求向美国国会提交首份涉港报告，将10名中国中央政府和香港特区政府官员列为所谓破坏香港自治人员，威胁对与上述人员有关的金融机构实施制裁。

9、2020年11月9日，美国国务院以所谓威胁香港和平、安全和高度自治为由，宣布制裁4名中国中央政府和香港特区政府官员。

10、2020年12月7日，美国国务院以中国全国人大常委会制定香港国安法、取消4名香港立法会反对派议员资格等为由，对14名中国全国人大常委会副委员长实施制裁。

11、2021年1月15日，时任美国国务卿蓬佩奥发表声明，以香港警方拘捕55名所谓民主派人士为由，对6名中国中央政府和香港特区政府官员实施制裁。

12、2021年3月16日，美国国务院更新“香港自治法”报告，以中国全国人大通过完善香港选举制度的有关决定和实施香港国安法等为由，宣布更新涉港制裁人员名单和追加金融制裁措施。

13、2021年7月7日，美国白宫发布所谓《与香港有关国家紧急状态继续实施的通知》，宣布延长所谓“针对香港局势宣布的国家紧急状态”，延长美国对港制裁措施一年。

14、2021年7月16日，美国国务院、商务部、国土安全部和财政部以特区实施香港国安法、《苹果日报》停刊等为由，炮制所谓“香港商业警告”，抹黑香港营商环境，唱衰香港发展和“一国两制”前景，并宣布制裁7名香港中联办官员。美国国务卿布林肯并发表所谓香港国安法实施一周年声明，诋毁国安法，攻击中国政府对港政策。

三、污蔑诋毁特区事务，妄议香港警方执法行动，破坏香港繁荣稳定。

1、2019年2月25日，时任美国驻港总领事唐伟康在接受采访时公开表达对特区政府拟推动修订《逃犯条例》的担忧，声称修例可能影响美国和香港的双边协议实施。

2、2019年3月21日，美国国务院发表“2019年香港政策法报告”，妄称香港言论自由被侵蚀，中国政府加大干预香港事务，在多方面对香港造成损害。

3、2019年5月7日，美国国会“美中经济与安全评估委员会”发表报告，污蔑特区政府修订《逃犯条例》“侵蚀香港的自治”，对美国国家安全和美国在港经济利益构成严重风险。

4、2019年5月16日，美国国务院发表声明，诬称特区政府修订《逃犯条例》威胁香港法治，对此感到担忧。

5、2019年6月19日，美国国会众议长佩洛西在《基督科学箴言报》早餐会发言时，无视反中乱港分子的各种极端暴行，声称“有200万人上街反对修订《逃犯条例》，那不是一道美丽的风景线吗？”，公然纵容和鼓励反中乱港分子采取违法暴力手段同中央和特区政府对抗。

6、2019年7月26日，时任美国国会众议院外委会主席恩格尔诬称香港警方在处理示威中使用暴力，令香港在管治和司法方面的国际声誉受损。

7、2019年9月17日，美国“国会—行政部门中国委员会”举行香港局势听证会，美化反修例暴力示威游行，抹黑特区政府与香港警察有关处置，诬称其破坏“一国两制”和香港自治。

8、2019年9月28日，美国“国会—行政部门中国委员会”就香港“占中”五周年发表声明，抹黑“一国两制”和中央对港政策。

9、2019年10月7日，时任美国总统特朗普表示，希望香港抗议问题人道解决，香港民众很伟大，他们挥舞美国国旗，有超过200万人参与抗议，以前从来没有这样的事情。

10、2019年10月24日，时任美国副总统彭斯在华盛顿智库威尔逊中心发表反华演讲，多次提及香港“修例风波”，妄称“香港是一个活生生的例子，表明中国如果拥抱自由将会发生什么”。

11、2019年11月21日，美国国会众议长佩洛西在“香港人权与民主法案”通过审议后发表公开讲话，妄称“中国对香港完全自治的承诺已被打破”，刻意歪曲“一国两制”、混淆是非。

12、2019年12月10日，美国驻港总领事史墨客在香港《明报》撰文，扬言“美国对香港人权承诺始终如一”，妄称“美制定‘香港人权与民主法案’表明美对普世价值的承诺，反映美关注北京侵蚀香港自治”。

13、2020年5月22日，时任美国国务卿蓬佩奥就中国全国人大通过《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》发表声明，将香港国安法污蔑为“强加”，“破坏香港高度自治”。

14、2020年5月27日，时任美国国务卿蓬佩奥再次就中国全国人大即将审议通过香港国安法发表声明，妄言美国希望香港作为“自由堡垒”能够成为“专制”中国的榜样，并向美国国会“证实”香港不应再享有1997年7月前美国法律赋予其的待遇。

15、2020年5月28日，美国国务院向国会提交“2020年香港政策法报告”，证实香港不能继续享有美国法律规定的特殊待遇。

16、2020年6月30日，时任美国国务卿蓬佩奥发表声明，诬称实施香港国安法破坏“一国两制”，违反《中英联合声明》和香港基本法所作承诺。

17、2020年7月1日，美国国会众议长佩洛西在美国国会众议院通过“香港自治法案”后诬称，香港国安法对香港是“残酷和全面的镇压，破坏香港自由，标志‘一国两制’的死亡”。

18、2020年7月6日，美国驻港总领事史墨客接受采访时诬称香港国安法侵蚀香港人基本人权自由，营造自我审查氛围，是香港的悲剧。

19、2020年7月14日，时任美国国务卿蓬佩奥发表声明，支持香港反对派非法举行的所谓“初选”。

20、2020年7月23日，时任美国国务卿蓬佩奥发表所谓“共产党中国与自由世界的未来”反华演讲，恶意攻击中国共产党领导和中国政治制度，散播中国威胁论，污蔑所谓中国共产党加强对香港的控制，将罗冠聪等反中乱港分子美化为民主斗士。

21、2020年7月31日，时任美国白宫发言人麦克纳尼表示，美方反对香港特区政府取消反对派候选人资格。

22、2020年8月7日，美国驻港总领馆发表声明，诬称“香港国安法的目的不是营造安全，而是要迫使民主派人士噤声”，公然抹黑攻击香港国安法。

23、2020年9月11日，时任美国国务卿蓬佩奥就12港人偷渡案发表声明，对案件指手画脚，干预中国司法主权。

24、2020年11月11日，时任美国总统国家安全事务助理奥布莱恩声称，中方剥夺香港立法会反对派议员资格的行为违反了《中英联合声明》，美方将确认并制裁剥夺香港自由的责任人。

25、2020年11月12日，时任美国国务卿蓬佩奥就4名反对派议员资格被取消发表声明，将中国全国人大的合法决定污蔑为“对香港自由的猛烈攻击”，叫嚣将“追究侵蚀香港自治与自由的官员责任”。

26、2021年1月6日，时任美国国务卿蓬佩奥就香港警方依法逮捕涉嫌违反香港国安法的53名香港反对派人士发表声明，叫嚣要求中方“立即无条件释放有关人员”，并扬言威胁采取进一步制裁措施。

27、2021年1月14日，美国“国会—行政部门中国委员会”发表所谓“2020年度报告”，诬称“一国两制”框架已被摧毁，扬言通过本国法律庇护香港违法犯罪分子，对特区政府依法施政蛮横施压。

28、2021年3月11日，美国国务院发言人妄议中国全国人大通过《关于完善香港特别行政区选举制度的决定》，诬称中国持续攻击香港民主制度，打击香港民主进程。

29、2021年3月11日，美国国务卿布林肯就中国全国人大通过《关于完善香港特别行政区选举制度的决定》发表声明，妄称这是“对香港自治、自由和民主进程的直接攻击”。

30、2021年3月30日，美国国务院发表所谓“2020年度国别人权报告”，污蔑香港国安法，抹黑特区政府依法施政和警方严正执法。

31、2021年3月31日，美国国务院发表“2021年香港政策法报告”，诬称中方破坏香港自治，削弱港人权利和自由，声称香港不再享有美国法律此前给予的特殊待遇。

32、2021年4月1日，美国驻港总领事史墨客接受媒体采访并在《南华早报》、《明报》等媒体发文，公然污蔑中方完善香港特区选举制度和制定实施香港国安法的重大举措，诬称修改香港选举制度将使香港选举结果不再有意义，并以所谓制裁相威胁，极力为反中乱港分子撑腰打气。

33、2021年4月16日，美国国会众议长佩洛西推特发文，诬称逮捕李柱铭等反中乱港分子是“北京攻击法治的又一迹象”并“感到悲伤和不安”。

34、2021年4月17日，美国国务卿布林肯推特发文，诬称以政治动机判刑“不可接受”，呼吁“释放”反中乱港分子。

35、2021年5月7日，美国国务卿布林肯推特发文，妄言“美国与香港人民站在一起”并拒绝判决，呼吁“立即释放”反中乱港分子。

36、2021年5月27日，美国国务卿布林肯在国务院网站发表声明，诬称中国政府破坏香港民主制度，呼吁释放所有根据香港国安法被逮捕的人并撤销指控。

37、2021年6月3日，美国国务卿布林肯在国务院网站发表声明，声称要与要求中国政府尊重所谓“普世人权”的中国人士“站在一起”，并称反中乱港分子为“勇敢的活动家”。

38、2021年6月4日，美国驻港总领馆在该馆办公室窗内点亮电子烛光，呼应反中乱港势力搞所谓“烛光纪念”。

39、2021年6月5日，美国国务卿布林肯推特发文，公然声称被反中乱港势力鼓舞，无理要求“立即释放被逮捕香港人士”。

40、2021年6月11日，美国驻港总领事史墨客接受路透社采访，污蔑国安法的实施在香港创造了一种“强制气氛”，威胁到香港的自由及其作为国际商业中心的地位。

41、2021年6月21日，美国国务院发言人在记者会上打着“新闻自由”幌子，抹黑香港特区政府以香港国安法压迫独立媒体、扼杀言论自由。

42、2021年6月24日，美国总统拜登在白宫网站发表声明，以新闻自由为借口，诬称《苹果日报》停刊“对媒体自由来说是悲伤的一天”，标志着“北京正在加强镇压力度”。

43、2021年6月29日，美国“国会—行政部门中国委员会”举办关于香港国安法实施一周年圆桌会议，妄议香港人权、法治。

44、2021年6月30日，美国驻港总领馆罔顾事实，在香港国安法实施一周年之际，诬称香港国安法破坏香港言论自由，公然诋毁香港国安法。

45、2021年7月1日，美国国务院发表所谓“2021年度人口贩运问题国别报告”，其中涉华内容诋毁贬损特区打击人口贩运的努力和成效，妖魔化香港国安法。

46、2021年7月13日，美国国务院发言人诬称中国持续削弱香港自治，破坏香港营商环境，呼吁国际社会关注。

47、2021年7月21日，美国国务院发布所谓投资环境报告，其中涉及香港内容再次炒作所谓香港国安法风险，抹黑香港营商环境。

48、2021年8月2日，美国驻港总领馆网站刊登所谓香港国安法“见证清单”，列出所有依法被处理的反中乱港分子姓名、被逮捕时间、被指控时间、被指控罪名、判刑结果等信息。

四、包庇支持反中乱港分子，为其兜售“港独”主张、散播政治谎言提供平台，是非不分、颠倒黑白为违法分子说项。

1、2019年3月17日，美国驻港总领馆安排美国国会众议院“美中工作小组”代表团访港期间同陈方安生、李柱铭、黄之锋等座谈。上述人员在会见后向媒体表示，他们同美方讨论了特区政府取消反对派立法会议员候选人参选资格、拟修订《逃犯条例》、香港政制发展等议题。

2、2019年3月19日至26日，陈方安生、郭荣铿、莫乃光等赴美窜访，时任美国副总统彭斯、国会众议长佩洛西、时任美国务卿高级政策顾问余茂春、国防部印太安全事务助理部长薛瑞福等官员以及美国务院打击人口贩运办公室、美“国会—行政部门中国委员会”、国会“美中经济与安全评估委员会”等机构人员分别会见。陈方安生等人请求美国政府制裁香港，乞求美支持香港反对派组织反修例运动。美方并安排上述人员在亚利桑那州立大学麦凯恩研究所、传统基金会等机构演讲，为他们兜售“港独”主张、散播政治谎言提供平台和支持。

3、2019年5月13日至17日，李柱铭、李卓人、麦燕庭、吴霭仪、涂谨申、罗冠聪六人赴美窜访。美国国会众议长佩洛西、时任国务卿蓬佩奥、白宫国安会亚洲事务高级主任波廷杰等会见。美“国会—行政部门中国委员会”组织安排上述人员参加所谓香港问题听证会，敦促特区政府撤回《逃犯条例》修订草案。

4、2019年5月14日，“美国国家民主基金会”就香港特区政府修订《逃犯条例》举行所谓“对香港公民社会和法治的新威胁”主题研讨会，并组织李柱铭等反中乱港分子参会，与会者呼吁立即采取行动，制止“恶法”。

5、2019年7月7日至11日，反中乱港分子黎智英赴美窜访，时任美国副总统彭斯、国务卿蓬佩奥、总统国家安全事务助理博尔顿、助理国务卿史达伟等官员会见。黎智英极力推动美国插手干预香港事务，同美方讨论特区修例事态发展及香港所谓“自治地位”，并获得美方积极回应。

6、2019年8月6日，香港媒体报道，“港独”组织“香港众志”头目黄之锋、罗冠聪等人同美国驻港总领馆官员会面，呼吁美尽快制订“香港人权和民主法案”、对港进行制裁。

7、2019年9月17日，美国“国会—行政部门中国委员会”组织安排黄之锋、何韵诗、罗冠聪、张崑阳等参加所谓“香港抗争之夏”及美方政策听证会，为上述人员兜售“港独”主张、散播政治谎言、抹黑中央和特区政府等提供平台和支持。

8、2019年9月17日，美国联邦参议员托德·扬在国会山参加“港独”组织“香港民主委员会”成立记者会。

9、2019年10月12日至13日，美国联邦参议员克鲁兹访港，会见黎智英、陈方安生、郭荣铿、莫乃光、梁颖敏等反中乱港头目，并公然身穿黑衣出现在示威现场，对媒体称“没有看到暴力”，污蔑克制执法的香港警队是“暴力镇压”。

10、2019年10月22日至26日，反中乱港分子黎智英、李柱铭等赴美窜访，美国国会众议长佩洛西、时任助理国务卿史达伟、“国会—行政部门中国委员会”主席麦戈文以及多名美国会议员会见。

11、2020年2月4日，美国联邦参议员斯科特邀请反中乱港分子罗冠聪参加总统国情咨文演说。

12、2020年3月5日，时任美国国务院东亚局助卿帮办费德玮和美驻港总领事史墨客会见莫乃光等反中乱港分子。

13、2020年3月21日，美国驻港总领事史墨客会见黄之锋、张崑阳、梁晃维等，接受黄递交的所谓“请愿信”。黄乞求美通过“香港人权与民主法案”制裁特区政府官员和警员。

14、2020年4月18日，时任美国国务卿蓬佩奥发表声明，对香港警方拘捕反中乱港分子妄加指责。

15、2020年5月27日，美国联邦参议员霍利会见黄之锋等反中乱港分子。

16、2020年7月1日，美国国会参议院外委会举办听证会，安排反中乱港分子罗冠聪、李卓人等通过视频方式参会，为其抹黑香港国安法和中央对港政策提供平台。

17、2020年7月21日，时任美国国务卿蓬佩奥在伦敦单独会见潜逃英国的“港独”分子罗冠聪，为其撑腰打气。罗大肆抹黑中央和特区政府，呼吁美加大对华施压。

18、2020年8月10日，时任美国总统国家安全事务助理奥布莱恩发表声明称，美方对黎智英等民主人士被捕深感不安，呼吁中方废除香港国安法。

19、2020年12月16日，美国国会参议院司法委员会安排“港独”分子罗冠聪以视频形式参加听证会，罗声称香港国安法限制港人言论及示威自由，呼吁美国给予更多港人庇护。

20、2021年1月6日，时任美国国务卿蓬佩奥发表声明，对50多名反中乱港分子被捕表达所谓关切。

21、2021年1月15日，时任美国国务卿蓬佩奥再次发表声明，对香港特区政府依法逮捕包括1名美国律师在内的反中乱港分子说三道四，要求中方立即释放被香港国安法制裁的个人，并撤销有关指控。

22、2021年1月31日，麦戈文、鲁比欧、默克利等9名美联邦参、众议员联名致信诺贝尔和平奖委员会，提名所谓“香港民主运动”参评2021年诺贝尔和平奖。

23、2021年2月28日，美国国务卿布林肯发推特谴责香港特区政府对香港“亲民主派”候选人的拘押和指控。

24、2021年4月16日，美国国务卿布林肯发表声明，就李柱铭、黎智英等反中乱港分子被判刑事对中方进行无端指责抹黑。

25、2021年7月8日，美国驻港总领馆政治经济处处长何朝华旁听特区法院依法审理涉嫌非法策划、组织、实施所谓“35+”和“揽炒十部曲”的相关人员，现场接受媒体采访时诬称香港国安法打压港人自由，为有关反中乱港分子美化开脱。

五、多边串联施压，纠集盟友联手干涉香港事务，通过发表联合声明等方式对香港事务说三道四、指手画脚。

1、2020年5月27日，美国常驻联合国代表团发表声明，公开要求联合国安理会讨论香港问题，妄称香港问题“具有全球紧迫性，牵涉到国际和平与安全”。

2、2020年5月28日，美国纠集英国、澳大利亚、加拿大等四国外长发表涉港联合声明，就中国全国人大涉香港国安立法说三道四，妄加指责。

3、2020年6月17日，美国等七国集团外长、欧盟高级代表发表涉港联合声明，鼓吹所谓香港国安法可能破坏“一国两制”和香港高度自治，敦促中国政府重新考虑有关决定，妄图对中方施压。

4、2020年8月9日，美国联合“五眼联盟”国家外长发表涉港问题联合声明，要求中国全国人大撤回取消4名香港反对派议员资格的决定，无端诋毁中央对港政策。

5、2020年11月18日，美国联合“五眼联盟”国家外长发表涉港联合声明，诋毁全国人大常委会关于香港特区立法会议员资格问题的决定，抹黑中方对港政策。

6、2021年1月9日，美国纠集英国、澳大利亚、加拿大等四国外长发表涉港联合声明，就香港警方依法逮捕55名反中乱港分子表达所谓严重关切，妄称香港国安法严重违反《中英联合声明》，破坏“一国两制”框架，限制港人权利与自由。

7、2021年3月12日，美国等七国集团外长和欧盟外交与安全政策高级代表发表涉港联合声明，妄称中国政府修改香港选举制度旨在消灭香港异见声音，破坏香港高度自治。

8、2021年5月5日，美国等七国集团外长会发表联合声明，抹黑中国中央政府对港政策，歪曲“一国两制”，妄评特区内部事务，为反中乱港分子撑腰打气。美国还在此次会议上推动成立所谓“香港之友”的国际组织，拉拢西方国家干预插手香港事务。

9、2021年6月13日，七国集团峰会发表新闻公报，妄议香港局势，要求中国“尊重香港的人权和基本自由，保障《中英联合声明》和基本法赋予香港的高度自治”。

10、2021年6月21日至7月14日，联合国人权理事会第47届会议期间，美国与43个国家联署加拿大发起的反华联合发言，对香港“践踏人权”的行为表示“关切”。7月1日，美国还组织香港国安法实施一年主题边会，拉拢20个国家政府和9个非政府组织参加，再次污蔑诋毁香港国安法和特区法治。

11、2021年7月10日，美国国务院网站发表美欧等21国所谓“媒体自由联盟”成员联合声明，对《苹果日报》停刊、逮捕反中乱港分子表达强烈关切，并无理指责特区依法办案，抹黑香港国安法，诋毁中央对港政策。

相关报道：

外交部驻港公署发言人：发布《美国干预香港事务、支持反中乱港势力事实清单》是对美方的有力反击和严正警告

(责编：岳弘彬、郝江震)