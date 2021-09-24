新华社联合国9月23日电 中国常驻联合国代表张军23日在联合国安理会气候与安全问题公开辩论会上发言时指出，气候变化是人类共同挑战，需要采取全球行动。

张军表示，《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》是应对气候变化最权威的平台，共同但有区别的责任、公平和各自能力原则是全球气候治理的基石。国际社会要维护《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》的主渠道地位，尊重各国在气候变化问题上同等的发言权。中方支持《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会取得丰硕成果，推动《巴黎协定》全面有效持续实施。

张军指出，发达国家对气候变化负有历史责任，无论在哪个平台上、无论从哪个角度讨论气候变化问题，都不能忘记这一基本事实。发达国家必须承担率先大幅减排义务，同时兑现气候融资承诺，这是早日实现全球整体净零排放的关键。国际社会应建立监督机制，确保发达国家相关承诺落实到位。

张军说，气候变化是人类不可持续发展模式的产物，只有在可持续发展的框架内加以统筹，才可能得到根本解决。各国要把应对气候变化纳入国家发展整体规划，与消除贫困、促进就业、保障健康、推广清洁能源等有机结合，提升应对气候变化的韧性。冲突国家减缓、适应气候变化的能力相对薄弱，国际社会要加大投入，支持联合国专门机构帮助冲突国家应对挑战。

张军强调，中国始终是全球气候治理的贡献者、全球生态文明建设的引领者、《巴黎协定》落实的行动派。中国愿以举办联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会为契机，与世界各国携手努力，为全球环境治理作出新的贡献。

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