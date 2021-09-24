本报记者 李 琰

在中国提出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和目标（“双碳”目标）一周年之际，9月22日，“碳中和，中国在行动”全球直播研讨暨报告发布会以线上线下形式举行。中外与会人士围绕“气候变化与中国发展”主题深入交流探讨。各方高度评价中国在落实“双碳”目标任务上的坚定决心和务实行动，认为中国在节能减排方面的进展成效给其他国家推动绿色发展提供有益启示，为全球应对气候变化作出积极贡献。

斯洛文尼亚前总统、世界领袖联盟主席达尼洛·图尔克表示，全人类共同面临气候变化带来的挑战，在此背景下，中国作出了在最短时间内实现从碳达峰到碳中和目标的承诺，非常值得敬佩。他指出，应对气候变化需要全球合作，欧盟和中国在相关领域已展开富有成效的积极合作，未来将有更广阔的合作空间。

中国气候变化事务特使解振华在书面致辞中指出，碳达峰、碳中和目标将带来一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，需要付出巨大的努力。各国不仅要积极采取更有力度的气候行动，更要不断加强气候合作，携手共建人与自然生命共同体。解振华表示：“中国希望与国际社会加深合作，也愿意为全球绿色低碳转型提供中国方案。”

“在全球应对气候变化行动中，中国的贡献至关重要。”澳大利亚前总理、美国亚洲协会会长陆克文在主旨演讲中指出，中国为推进节能减排、走绿色发展道路制定了越来越具体的内容和实施计划。中国采取的行动和举措，不仅造福本国民众，还将激励更多国家采取行动，共同建设美好世界。

孟加拉国驻华大使马赫布·乌兹·扎曼表示，中国在应对气候变化问题上展现出负责任大国担当，发挥了重要引领作用，“孟方希望从中方成功案例中汲取更多宝贵经验”。

斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳表示，中国正在采取一系列积极措施，包括淘汰落后产能、加快发展交通电气化、加大绿色金融投入等。斯里兰卡希望加强与中国在可再生能源领域创新合作，共同推动落实联合国2030年可持续发展议程目标。

“减碳是一个长期而复杂的过程，中国减排成效有目共睹。”世界银行前高级经济学家皮特·凯尼格指出，过去一年，中方在多个国际场合阐述实现“双碳”目标、共建人与自然生命共同体的坚定决心。他呼吁，所有利益攸关方应增强意愿，拿出行动，加强国际合作，为全球应对气候变化、创造可持续发展美好前景作出积极贡献。

研讨会由中国人民大学、中国外文局共同主办，中国人民大学重阳金融研究院、当代中国与世界研究院承办。会上发布了研究报告《碳中和：中国在行动——基于国际形势下的政策布局与行业动态分析》中英文版，探索未来绿色低碳转型升级之路。

《 人民日报 》（ 2021年09月24日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)