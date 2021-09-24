本报记者 张朋辉

联合国人权理事会第四十八届会议9月13日开幕以来，中国等众多国家在会上发声，揭露美国等西方国家人权劣迹和“假人权、真干涉”的真实面目，呼吁联合国人权理事会、人权高专办和有关特别机制关注美西方人权问题，敦促美西方认真反思和纠正错误，采取切实行动解决自身严重人权问题。

美国等西方国家实施的单边强制措施对人权造成严重负面影响

9月14日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使代表40余国做共同发言，呼吁各国实现持久和平，促进和保护人权。

陈旭表示，和平与安全是促进和保护人权的基本前提。没有和平与安全，包括发展权在内的各项人权无法实现。战乱、冲突和地区动荡是导致大规模侵犯人权现象的主要根源。当前，国际和平与安全正面临前所未有的严重挑战，传统和非传统安全挑战相互交织，实现普遍安全依然任重而道远，对人权的普遍享有产生严重影响。

陈旭表示，为实现持久和平、促进和保护人权，各国应遵守《联合国宪章》宗旨和原则，树立共同、综合、合作、可持续的安全观，共同构建人类命运共同体。要坚持通过对话协商化解分歧，通过政治谈判解决冲突，不能动辄诉诸武力或以武力相威胁，更不应打着“民主”“人权”旗号进行武装干涉。

9月14日，中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使代表观点相近国家做共同发言，指出美国及其盟友军事干涉侵犯阿富汗人民人权，敦促这些国家为在阿富汗所作所为负责。共同发言表示，截至2020年4月，至少4.7万名阿富汗平民在美国发动的阿富汗战争中丧生，1000多万阿富汗人流离失所。阿富汗邻国同样受到美国主导的军事干涉的严重影响。

9月16日，中国代表在发言中表示，军事干涉是西方国家的现实欠账。一些西方国家残酷迫害土著人、大行军事干涉暴行，严重侵犯人权。中方强烈呼吁国际社会及有关国家正视问题，打击有罪不罚，切实追究施暴者的责任。

9月16日，联合国人权理事会第四十八届会议举行单边强制措施双年度专题讨论会。中国代表表示，美国等西方国家依据国内法采取单边强制措施，滥施长臂管辖，煽动“颜色革命”、颠覆他国政权，严重违反联合国宪章宗旨和原则，严重违反主权平等这一国际法根本原则和不干涉内政这一国际关系基本准则。

9月17日，联合国人权理事会第四十八届会议就冲突和冲突后妇女和女童人权问题举行对话。中国代表表示，美国、英国、澳大利亚等国打着民主、人权旗号对阿富汗发动战争，导致无辜平民伤亡或颠沛流离，妇女和女童受影响最为严重。中方对此深表关切，呼吁联合国人权高专办和有关特别机制密切关注非法军事干涉侵犯妇女和女童人权问题。

中国代表表示，联合国人权机制多次提及二战期间日本军队在中国南京大规模强奸和在多国强征“慰安妇”等罪行，这些历史事实铁证如山，不容否认。时至今日，日本仍有许多人企图否认日本军国主义侵略者犯下的南京大屠杀、强征“慰安妇”等滔天罪行，否认甚至美化侵略历史，这是对受害国人民人权的严重侵犯。我们敦促日方正视和反省侵略历史，遵守国际人权义务，以诚实负责任态度处理强征“慰安妇”这一历史遗留问题。

美国拥有全世界最先进的医疗设备和技术，却成为全球新冠病毒感染和死亡人数最多的国家

9月14日，联合国人权理事会第四十八届会议与人权高专举行对话会，中国代表观点相近国家做共同发言，对美国严重的人权问题深表关切。共同发言指出，美国漠视民众生命权和健康权，拥有全世界最先进的医疗设备和技术，却成为全球新冠病毒感染和死亡人数最多的国家。美国政府不全力抗疫，反而热衷于对病毒溯源等问题进行政治操弄，企图甩锅别国，推卸自身抗疫失败责任。

9月15日，联合国人权理事会第四十八届会议举行与安全饮用水和卫生设施问题特别报告员对话，中国代表发言指出，日本福岛核事故污染水处置事关全球生态环境安全和各国人民生命健康，日本在未穷尽安全处置手段的情况下，单方面决定将核污染水排放入海极不负责任。中方敦促日方立即停止危害全球海洋环境和国际公共健康安全的错误政策和做法，在核污染水处置问题上自觉接受国际社会尤其是利益攸关方的实质参与、核查和监督。美国政府声称日本核污染水排放入海“似乎”符合全球公认的核安全标准，却禁止日本大米、鱼类等产品进口，说一套做一套。

9月20日，联合国人权理事会第四十八届会议举行与老年人权利独立专家对话。中国代表敦促美国尊重老年人人权。中国代表表示，美国疾控中心数据显示，因新冠肺炎疫情死亡的大多数患者年龄在65岁以上，而在美国政客眼中，自然进化的优胜劣汰法则成为漠视生命的堂皇借口，“年长者可为国牺牲”“国家经济比老年人生命更重要”等口号充满了对老年人的无情和忽视。疫情后，美国经济持续低迷，许多老年人经济状况恶化，生存状况堪忧。中方敦促美方尊重所有老年人的人权和尊严，高度重视老年人生命权、健康权，确保老年人免受贫困和歧视。

许多西方国家在近现代历史上犯下严重侵犯人权罪行，尽管真相尽人皆知，正义却从未得到伸张

9月14日，中国代表观点相近国家做共同发言时指出，美国国内长期存在系统性种族主义和种族歧视，非洲裔、亚洲裔、穆斯林等少数群体持续遭受歧视和伤害，其根源是美国历史上罪恶的奴隶贸易和奴隶制。

9月16日，联合国人权理事会第四十八届会议举行与真相权问题特别报告员对话。中国代表发言指出，许多西方国家在近现代历史上犯下严重侵犯人权罪行，尽管真相尽人皆知，正义却从未得到伸张。中国代表表示，种族灭绝是西方国家犯下的严重罪行。

9月17日，联合国人权理事会第四十八届会议举行与当代形式奴役问题特别报告员对话。中国代表观点相近国家做共同发言，对美国贩卖人口、强迫劳动问题表示关切。共同发言表示，贩卖人口和强迫劳动是严重侵犯人权行为，对妇女和儿童的伤害尤为严重。美国历史上实行罪恶的奴隶制和奴隶贸易，目前仍是贩卖人口和强迫劳动的重灾区。

9月20日，联合国人权理事会第四十八届会议举行与任意拘留问题工作组对话。中国代表在发言中对美国、澳大利亚、加拿大等西方国家任意拘留问题表达严重关切。中国代表指出，美国关塔那摩监狱无限期拘押疑犯，有关疑犯未经法定程序裁判即被长期拘押，并持续遭受酷刑和虐待。澳大利亚政府实施离岸拘留移民政策，拘留中心居住和医疗条件极其恶劣，被拘押者身心长期遭受摧残。加拿大无理任意拘押中国公民孟晚舟女士超过1000天，对中国公民进行政治迫害，以此打压中国高科技企业发展。中方敦促这些国家立即停止任意拘留等严重侵犯人权行为。加拿大应立即纠正错误，解除对孟晚舟的任意拘押。

（本报布鲁塞尔9月23日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月24日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)