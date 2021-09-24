本报北京9月23日电 （记者任皓宇）外交部发言人赵立坚23日在例行记者会上答问时表示，中国已经向100多个国家和国际组织提供了12亿剂新冠疫苗和原液。

据报道，近日，中国援助的新冠疫苗分别抵达布基纳法索、科特迪瓦、肯尼亚等非洲国家，柬埔寨、古巴等国也收到了中国的医疗物资。

赵立坚说，截至目前，中国已经向100多个国家和国际组织提供了12亿剂新冠疫苗和原液，向150多个国家和14个国际组织提供了抗疫物资援助。中方也积极支持联合国各机构为抗击疫情发挥应有作用。

赵立坚表示，这既是中国同世界各国友好关系和深厚情谊的有力见证，也是我们同各方同舟共济、共克时艰的真实写照。相关国家和国际组织表示，中方援助的疫苗和物资如同“及时雨”，为各国抗击疫情、保护人民身体健康起到了积极重要作用。

他说，在第七十六届联合国大会一般性辩论上，习近平主席指出，要把疫苗作为全球公共产品，确保发展中国家的可及性和可负担性，当务之急是要在全球范围内公平合理分配疫苗。中国将努力全年对外提供20亿剂疫苗，在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。

“只要新冠肺炎疫情一天不结束，中方开展抗疫国际合作的步伐就不会停歇，我们的努力和贡献就会继续。”赵立坚说，中方将尽己所能，推进疫苗在发展中国家的公平可及，也呼吁有能力的国家尽快以实际行动支持和帮助广大发展中国家获取疫苗和必需的抗疫物资，为全球早日战胜疫情，实现经济复苏贡献力量。

《 人民日报 》（ 2021年09月24日 03 版）

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