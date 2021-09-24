李连和

阿尔及利亚支持中国恢复联合国合法席位，是中阿友好交往史上的浓重一笔。1971年10月25日，阿尔巴尼亚、阿尔及利亚等23国提出的“两阿提案”在第二十六届联合国大会以压倒性多数获得通过，中华人民共和国在联合国的一切合法权利得以恢复。

这段半个世纪前的往事至今仍在中阿两国人民心中占有特殊地位。许多阿官员、学者和普通民众都对这段历史耳熟能详，并为阿尔及利亚帮助中国重返联合国深感骄傲。很多当地朋友对我讲：“中国进入联合国，就是阿尔及利亚等广大发展中国家的好朋友进入了联合国，这是中国的胜利，更是广大发展中国家的胜利！”阿尔及利亚外长拉马拉说：“中国恢复在联合国合法席位是阿中共同取得的历史性成就，使国际关系更加平衡。中国不仅坚定捍卫自身正当权益，也坚决维护国际关系基本准则，维护广大中小国家利益。阿尔及利亚将永远同中方站在一起，维护国际公平正义。”

多年来，中方把阿方作为可以信赖的好朋友、好伙伴，双方共同弘扬相互理解、相互信任、相互支持的优良传统，深化互利合作，推动两国关系不断迈上新台阶。

中阿始终相互尊重、平等相待。中国是第一个承认阿尔及利亚临时政府的非阿拉伯国家，为阿尔及利亚国家独立和民族解放提供了重要支持。中阿两国始终践行相互尊重、独立自主和互不干涉内政原则，坚定反对霸权主义。中国坚定支持阿尔及利亚走符合自身国情的发展道路，支持其维护主权独立和领土完整，支持其在国际和地区事务中发挥更大作用。在涉及中国核心利益问题上，阿尔及利亚也给予有力支持。2014年，阿尔及利亚成为第一个同中国建立全面战略伙伴关系的阿拉伯国家，双边关系开启全新发展阶段。

中阿始终相互合作、互利共赢。1963年，中国向阿尔及利亚派出第一支援外医疗队并保持至今，为当地医疗卫生事业发展作出积极贡献。阿尔及利亚是中国在非洲最重要的工程承包市场之一，中国已连续多年成为阿最大的进口来源国和主要贸易伙伴，中国援建的阿尔及尔歌剧院已成为两国友好的新象征。随着两国签署共建“一带一路”合作文件，中阿各领域合作进一步拓展深化，不断结出累累硕果。

中阿始终相互信任、患难与共。新冠肺炎疫情发生后，两国坚持合作抗疫。阿尔及利亚第一时间向中国提供紧急医疗物资援助。中国向阿提供了大量抗疫物资援助，并派遣医疗专家组赴阿分享抗疫经验，全力帮助阿抗击疫情，书写了中阿友谊的时代新篇章。

回顾半个世纪的历程，在联合国舞台上，中国支持发展中国家的立场始终没有改变。站在新的历史起点上，作为世界上最大的发展中国家和联合国安理会常任理事国，中国将继续坚定地同阿尔及利亚等发展中国家一道，共同维护好发展中国家合法权益，不断扩大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权，用实际行动践行中国在联合国这一票永远属于发展中国家的承诺，为促进人类和平与发展不懈努力。

（作者为中国驻阿尔及利亚大使）

《 人民日报 》（ 2021年09月24日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)