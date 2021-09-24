人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

王毅出席联大纪念《德班宣言和行动纲领》通过20周年高级别会议

2021年09月24日05:10 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京9月22日电 9月22日，国务委员兼外长王毅以视频方式出席联合国大会纪念《德班宣言和行动纲领》通过20周年高级别会议并讲话。

　　王毅说，《德班宣言和行动纲领》是世界反种族主义的旗帜，也是各国的共同承诺。中国热烈欢迎并坚定支持联大在这份纲领性文件通过20周年之际举行纪念会议。

　　王毅表示，奴隶贸易、殖民主义是种族主义的主要根源。非洲裔和亚洲裔人民以及土著人，当年是这些行径的受害者，现在仍然是其后果的承担者。有关国家至少要有勇气正视这段不光彩的历史，采取措施消除这些行径造成的苦难，更有责任带头抵制一切形式的种族主义。

　　他说，中国敦促各国秉持“零容忍”态度，建立健全打击种族主义的法律框架；主张加强不同种族、不同文化的对话交流；呼吁确保人人享有发展的权利，铲除贫困、边缘化、社会排斥和经济差距等种族主义产生的土壤。

　　王毅说，中国将继续与各国一道，为彻底消除种族主义、建设人人平等的世界不懈努力。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月24日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部