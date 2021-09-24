新华社北京9月22日电 9月22日，国务委员兼外长王毅以视频方式出席联合国大会纪念《德班宣言和行动纲领》通过20周年高级别会议并讲话。

王毅说，《德班宣言和行动纲领》是世界反种族主义的旗帜，也是各国的共同承诺。中国热烈欢迎并坚定支持联大在这份纲领性文件通过20周年之际举行纪念会议。

王毅表示，奴隶贸易、殖民主义是种族主义的主要根源。非洲裔和亚洲裔人民以及土著人，当年是这些行径的受害者，现在仍然是其后果的承担者。有关国家至少要有勇气正视这段不光彩的历史，采取措施消除这些行径造成的苦难，更有责任带头抵制一切形式的种族主义。

他说，中国敦促各国秉持“零容忍”态度，建立健全打击种族主义的法律框架；主张加强不同种族、不同文化的对话交流；呼吁确保人人享有发展的权利，铲除贫困、边缘化、社会排斥和经济差距等种族主义产生的土壤。

王毅说，中国将继续与各国一道，为彻底消除种族主义、建设人人平等的世界不懈努力。

《 人民日报 》（ 2021年09月24日 03 版）

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