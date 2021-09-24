2021中关村论坛开幕式将于9月24日晚在北京举行。多国媒体关注论坛动态，期待各方通过论坛展示科技成就、交流发展理念、深化创新合作。

“以科技创新推动高质量发展”

意大利安莎通讯社报道认为，论坛以“智慧·健康·碳中和”为主题，体现了科技和产业发展的新趋势，反映了中国的重大战略部署和全球高度共识。“中关村论坛经过多年发展，已成为开放创新平台和国际化的论坛。它见证着科技发展的新趋势，也为国际科技交流与合作提供新空间。”

阿联酋“大新闻”网报道，中关村论坛展示了中国走科技强国道路的巨大成就。“今年的主题也表明了中国建设生态文明、加强气候变化国际合作、注重国际科技合作的决心。”

法国“数码世纪”网站文章指出，中国的互联网产业发展迅速，民众可以足不出户通过互联网缴纳电费、燃气费，进行网购、远程医疗咨询，接受在线教育、电子政务服务等。不断完善的电子服务平台为民众生活带来了方便，也推动了电子商务的发展。

西班牙中国政策观察网报道指出，中国提出要坚持战略性需求导向，确定科技创新方向和重点，在人工智能、量子计算、半导体、生命科学和航空航天技术等领域取得了重大突破，并将在“十四五”期间持续攻坚。“中国在教育、资金和相关政策上加强投入，推动科技领域发展。”文章说，“可以预见，越来越多的中国高科技公司将在国际上崭露头角。”

“中国科学技术水平取得了‘奇迹般的进步’。”意大利一家学术杂志网站援引世界知识产权组织刚刚发布的《2021年全球创新指数》表示，中国全球创新指数由去年的第十四位上升至今年的第十二位，已成为全球科技创新的领先者，这是因为中国坚持把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。

肯尼亚《人民报》援引专家评论表示，“中国以科技创新推动高质量发展”，同时坚持扩大开放，积极参与全球经济治理，成为全球经济复苏的主要动力。

“正在引领全球产业技术创新”

西班牙《西班牙人报》网站刊文称，中国是全球最早实现5G商用的国家之一，在全球5G网络建设和部署中始终处于领先地位；中国的电信运营商还在不断加大研发投入，相关技术优势将支撑中国科技企业在国际舞台取得更大发展。

法国科普类网站“汽车新闻”网撰文指出，在创新驱动发展战略指导下，中国许多成熟的科技企业或初创企业在良好的营商环境中不断发展，成长为拥有世界眼光、国际竞争力的跨国企业。

“中国企业为技术创新不断增加投资，产品质量和国际竞争力都在提升。”委内瑞拉《安第斯日报》报道，中国主要企业不断加大科技创新投入，瞄准世界前沿科技，打造竞争优势。

“法国文化”电台网站文章指出，人们能从深圳看到中国在高科技和创新领域的发展。深圳作为中国第一个经济特区，是多家科技巨头和初创企业的摇篮，成为中国高新技术发展、创新发展的代表性城市，也是全球创新体系的重要组成部分。

意大利Askanews新闻社评论称，中国政府和企业在科技领域加大投入，尤其在通信领域已经取得了重大进展，“正在引领全球产业技术创新”。报道援引数据指出，从6G专利申请量来看，中国以40.3%的占比高居全球首位，而这些核心技术在未来经济社会发展中至关重要。

“为科技领域的南南合作创造更多机遇”

西班牙《理性报》刊文称，近年来，西中两国科技合作不断推进，尤其是在可再生能源领域合作密切，为双方企业带来了新的发展机遇。“得益于中国雄心勃勃的清洁能源发展目标和不断加快的对外开放步伐，包括西班牙企业在内的各国新能源企业从中觅得新机，合作前景广阔。”文章指出，中国高度重视科技进步与发展，积极扩大与世界各国高技术企业的合作，各国企业通过经验交流和互补合作，实现了互利共赢。

肯尼亚《星报》刊发学者恩德格瓦的文章表示，非洲和中国加强在数字技术方面的合作，将助力非洲在信息时代实现跨越式发展。文章列举了相关案例，如非洲第一个5G独立商用网络由南非同中国合作建成、由中国提供资金和技术支持的塞内加尔国家数据中心正式启用、中国科技企业为培养非洲本土互联网人才作出巨大贡献……“中方在非中互联网发展与合作论坛上提出‘非中数字创新伙伴计划’，将帮助非洲加强数字基建、发展数字经济、开展数字教育、提升数字包容性、共创数字安全、搭建合作平台，有力推动网络空间命运共同体建设。”

芬兰《赫尔辛基时报》报道称，自2000年中非合作论坛成立以来，中非经贸合作不断扩大，在资金、技术、发展经验、基础设施等领域的合作前景广阔。“中国在资金、技术和发展经验上的优势，能助力非洲保持经济持续增长的良好势头。”文章指出，中非合作为非洲地区中高端制造、医疗医药、数字经济等领域发展提供了重大机遇。

摩洛哥《挑战者周刊》介绍了非中巩固既有合作成果、开展数字技术合作的故事，对“非中数字创新伙伴计划”给予高度评价。文章说，非洲国家关注的一些光纤骨干网项目将很快落地，未来，非中科技务实合作将继续不断发展，更好地满足地区人民的需求。“中国在高新技术研发方面积累了丰富的技术、人才和资金实力，将为科技领域的南南合作创造更多机遇。”

（本报北京、马德里、罗马、约翰内斯堡、里约热内卢、巴黎9月23日电 记者颜欢、姜波、韩硕、闫韫明、毕梦灜、刘玲玲）

《 人民日报 》（ 2021年09月24日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)