新华社长春9月23日电 （记者段续）第十三届中国—东北亚博览会开幕式暨第十一届东北亚合作高层论坛23日在吉林长春举行。中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪出席开幕式并巡视博览会展馆。

杨洁篪说，习近平主席在第七十六届联大一般性辩论上郑重提出全球发展倡议，为地区发展合作指明了方向。东北亚域内各国应进一步谋求合作共识，共同应对危机，促进地区发展。

杨洁篪强调，东北亚各国要开展抗疫合作，携手共建人类卫生健康共同体，共同反对疫情溯源问题政治化，坚决打赢全球疫情阻击战。要深化经贸合作，推动经济全面复苏，努力消除疫情不利影响，进一步提升贸易和投资自由化、便利化水平。要推动产业合作，拓宽发展空间，发挥东北亚独特优势，推动建立开放、畅通、安全、稳定的地区性产业体系。要加强数字领域合作，坚持创新发展，推动合作领域由低端向高端延伸，合作开展金融创新。要开展民生合作，推动东北亚地区可持续发展，巩固和扩大脱贫成果，造福本地区人民。

杨洁篪表示，中国正立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，将为各方提供更多机遇。欢迎各方积极融入中国市场，实现共同发展。

与会各国政要表示，愿同中方携手战胜疫情，加强发展战略对接，共谋经济复苏。

《 人民日报 》（ 2021年09月24日 03 版）

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