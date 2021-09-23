新华社北京9月23日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平21日在北京以视频方式出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话，宣布中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。多国专家学者和主流媒体认为，这是中国为积极推动能源绿色低碳发展而采取的又一重大举措，中国为完善全球环境治理作出新的贡献。

巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈说，这是一项重要承诺，再次表明了中国对气候变化问题的高度重视。中国不仅作出承诺，还一直采取切实措施践行承诺。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，从“碳达峰、碳中和”到“不再新建境外煤电项目”，中国用实际行动展现应对气候变化的决心。

中亚地区最大风电场扎纳塔斯风电项目哈萨克斯坦投资方维索尔投资公司管理合伙人阿尔马斯·丘金说，中国此举彰显积极推动全球环保事业的决心，为全球节能减排事业开辟了一条新道路。

乌克兰学者阿列克谢·科瓦尔认为，中国积极支持发展中国家发展清洁能源，在改善国内环境的同时和世界分享先进技术、经验和成果。中国此举对降低全球二氧化碳排放具有重要意义，体现了中国完善全球环境治理的担当。

法国《回声报》网站刊文援引世界资源研究所副主席海伦·芒福德的话说，中国作出应对气候变化的新承诺，这将是“远离化石能源的历史转折点”。

英国《卫报》刊文指出，中国不再新建境外煤电项目，对环境保护是好消息。

泰国《经理报》网站刊文说，中国此举彰显积极履行同国际社会共同应对全球气候变化承诺的努力。

印度“共和国世界”网站报道说，中国此举将有效减少煤炭使用，从而推动全球减少碳排放的努力向前更进一步。

新加坡《联合早报》援引联合国秘书长古特雷斯的话报道说，全球加速淘汰煤电是促成《巴黎协定》目标实现的重要一步。

沙特阿拉比亚电视台网站发表文章指出，中国此举对全球减少碳排放是一大利好。（参与记者：胡雪、王亚光、蒋超、任芊、赵旭、胡冠、朱炜、黎华玲、李晓渝、杨海若、李东旭、张继业）

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