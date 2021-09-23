新华社加德满都9月23日电 《习近平谈治国理政》第二卷尼泊尔文版首发式和第三卷英文版推介会，23日在尼泊尔首都加德满都举行。此次活动由中国国务院新闻办公室、尼泊尔总统府、中国外文局、中国驻尼泊尔大使馆共同主办。

尼泊尔总统班达里出席活动并致辞，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明发表视频致辞。中国驻尼泊尔大使侯艳琪、尼泊尔中国研究中心执行主席巴特拉伊等各界人士参加了当天活动。

班达里在致辞中表示，中国在国家治理和经济建设方面取得了前所未有的成功，受到了世界的普遍关注。今天我们举办《习近平谈治国理政》第二卷尼文版首发式活动，相信读者在阅读这本书的时候会了解中国近十年取得的奇迹般的发展成绩，了解习近平主席的思想理论、政治观点、政策方针及其成功的实践。中国在脱贫攻坚和良治方面的丰富经验也为包括尼泊尔在内的发展中国家提供了有益借鉴。

黄坤明在致辞中表示，《习近平谈治国理政》为中外读者认识把握习近平新时代中国特色社会主义思想提供了重要文献。这一思想是坚持马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合的理论结晶，是实现中国人民对美好生活向往的行动纲领，为全面建设社会主义现代化国家提供了科学指引，为推动构建人类命运共同体贡献了中国智慧。我们将以这次活动为契机，深入贯彻中尼两国元首达成的重要共识，不断深化人文交流、促进传统友好，为建设中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系作出积极贡献。

活动现场，班达里为《习近平谈治国理政》第二卷尼泊尔文版新书揭幕，侯艳琪代表中方向尼方嘉宾赠送了第二卷尼泊尔文版和第三卷英文版图书。

《习近平谈治国理政》第二卷尼泊尔文版由中国外文出版社和尼泊尔中国研究中心共同翻译出版。截至目前，《习近平谈治国理政》第二卷已翻译出版13个语种。

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