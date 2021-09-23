中新网北京9月23日电 题：打压攻击科学家 美国抗疫要依靠谁？

作者 尹嘉

美国疫情持续严峻。《今日美国》本月初公布的新冠肺炎疫情调查数据显示，全美新冠死亡率已达到平均每65分钟一人染疫死亡；每分钟就有111人确诊，等于每两秒有一人感染。据Worldometer实时统计数据，美国依然是全球新增确诊病例和新增死亡病例最多的国家。科技水平和医疗手段高度发达的美国为何难以抵御新冠肺炎病毒的攻势？近期，美国运用网暴、恐吓等多种手段打压攻击该国科学家的证据不断曝光，这或可部分解释美国缘何抗疫失败。持续打压为真相发声的科学家，美国的抗疫之路到底想要依靠谁？

由中国人民大学重阳金融研究院联合太和智库、海国图志研究院发布的《“美国第一”？！美国抗疫真相》报告明确指出，美国政府在疫情防控、政策措施、溯源调查等方面反科学、反常识的操作是美国成为抗疫失败国的直接原因。其中，反对疫情政治化，秉持科学精神发声的专家遭遇打压就是美国反科学操作的重要组成部分。

美国传染病专家、国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇因坚持“武汉病毒研究所相关研究并非制造病毒”的说法，被共和党参议院兰德·保罗宣称为“对国会撒谎”，还被威胁追究刑事责任。福奇的遭遇并不是个例，只要科学家们试图澄清事实，在抗疫问题上说“公道话”，各种攻击就会接踵而至。作为世卫组织专家来中国开展新冠溯源研究的英国动物学家彼得·达萨克被断供研究资金，部分媒体还断章取义，对其歪曲丑化报道。曾在武汉病毒研究所工作并以亲身经历驳斥“实验室泄漏”言论的澳大利亚病毒学家丹妮尔·安德森频遭骚扰与人身威胁，不得不报警求助。多次发表支持“新冠病毒自然起源说”专业解读的英国生物学家爱德华·霍尔姆斯遭到澳大利亚政府调查，还曾收到真实子弹的恐吓信。法国知名微生物教授、传染病专家、马赛地中海传染病研究所所长迪迪埃﹒拉乌尔因多地表态认为新冠病毒不是源自实验室制造，不认同有关中国疫情造假、隐瞒等阴谋论，而受到多重舆论攻击。社交媒体“巨头”还对拉乌尔相关话题群组进行封杀，其“挺华”推文中被大量富有攻击威胁性的言论充斥，遭遇了严重的网络暴力……而这些，只是美国多手段打击“科学与真相”的冰山一角。

美国政客反科学的行径曾引发美国盖茨基金会联席主席比尔·盖茨的怒斥：“最恶劣的是攻击科学家，告诉人们政治家比疾控专家更懂疫情！”他直言，在新冠肺炎疫情大流行的情况下，美国政府却不允许美国疾控中心发声，当疾控中心想在网站上发布一些信息时，那些政客要先把信息编辑修改……盖茨此前也曾多次强调，美国政府不应该诋毁疾控专家的权威性，而应该让专家告诉民众疫情应对的真实情况。

如何应对传播速度快的传染病，是要向科学家要答案的问题。然而，来自科学界的科学应对建议，并没有被美国政府接受。疫情期间，美国政府为达到政治目的，打压科学家，压制专业意见，抗疫让路于政治利益，在错误的道路上越走越远。即便是在美国每日新增病例达到6万多例的紧急情况下，专家建议仍不被采纳，美式抗疫之路已被政治绑架。

20世纪60年代，美国历史学家理查德·霍夫施塔特曾创作《美国生活中的反智主义》一书，来解析美国社会中的反智主义现象。从此次疫情应对情况来看，美国一些政客深陷反智主义的羁绊。纵观全球，那些科学抗疫的国家基本控制住了疫情，反之则仍陷疫情漩涡。美国一些政客是时候充分认识到科学家不是美国的政治工具，充分相信并依靠科学的价值和力量，回归科学抗疫的正路。(完)

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