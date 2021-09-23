新华社日内瓦9月22日电 9月22日，中国常驻联合国日内瓦代表陈旭在联合国人权理事会第48届会议代表20余个观点相近国家做共同发言，呼吁国际社会关注殖民主义遗毒对人权的负面影响。

陈旭在共同发言中表示，国际社会一直致力于消除殖民主义，但殖民主义遗毒仍然存在，表现为经济剥削、国家内部和国家间不平等、系统性种族主义、土著人权利受到侵犯、当代形式奴役、武装冲突、文化遗产受损等众多问题，严重影响人权的享有。2021年至2030年是消除殖民主义第四个国际十年，国际社会应以此为契机，推动消除殖民主义遗毒的负面影响，促进和保护人权，促进国际公平正义。人权高专办和有关特别机制应持续关注殖民主义遗毒对人权的负面影响问题。

俄罗斯代表发言表示，西方国家无视《联合国宪章》宗旨和原则，为攫取市场、资源和廉价劳动力，大肆非法军事干预、干涉别国选举、煽动政变、实施单边强制措施，企图对别国进行所谓“民主改造”。这种新殖民主义做法对受害国人权造成严重负面影响。人权理事会应采取必要行动。

古巴代表发言表示，美国对古巴长期进行非法经济、商业和金融封锁，严重侵犯古巴人民人权，美国应立即停止借人权问题对古施压、企图颠覆古政权的行为。

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