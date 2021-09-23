新华社日内瓦9月22日电 9月22日，中国常驻联合国日内瓦代表陈旭在联合国人权理事会第48届会议有关议题讨论中全面阐述中国人权理念和成就。

陈旭表示，今年是中国共产党成立100周年，这是争取人权、尊重人权、保障人权、发展人权的100年。中国共产党坚持人民至上，坚持将人权的普遍性原则与中国实际相结合，坚持人民幸福生活是最大的人权，坚持促进人的全面发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。中国成功走出了一条中国特色社会主义人权发展道路，已全面建成小康社会，历史性解决绝对贫困问题，取得了举世瞩目的人权成就。

陈旭表示，中国政府最近发布了《国家人权行动计划（2021-2025年）》，努力使中国人民各项人权得到更高水平的保障。中国也将认真履行国际人权义务，深入参与国际人权合作，为国际人权事业发展贡献中国智慧和中国方案。中国愿与各方携手努力，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同促进和保护人权，推动构建人类命运共同体。

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