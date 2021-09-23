□ 张 红

最近，美国在阿富汗喀布尔仓皇撤离时再现“西贡时刻”，给了世界一个反思美国战争行为的绝佳机会。正如英国政治和国际关系学者汤姆·福迪所称，美国打着各种旗号发动战争造成人道主义灾难，是真正威胁世界的罪魁祸首。

美国的战争机器所到之处，尸横遍野、断壁残垣。多少无辜的生命就此陨灭，多少妻离子散背井离乡的惨剧就此上演，多少人在泪眼模糊中看着世代生活的家园就此沦为一片瓦砾……

美国的战争机器所到之处，国家失序、民生凋敝。突如其来的战争打断了国家的正常进程，原本的国家认同在美国拉一派打一派的操弄之下碎成一地。美国趾高气扬地来来去去，身后是一个个支离破碎的国家在重建的道路上步履蹒跚。

美国的战争机器所到之处，暴力浪潮接踵而来，极端势力趁机壮大。“伊斯兰国”横空出世，他们的残暴甚至一度被“基地”等组织谴责为毫无人性。而“伊斯兰国”正是在美国入侵伊拉克的“帮助”之下崛起的。非同寻常的酷刑、阿布格里卜监狱的暴行以及不愿承认并补偿美军或其盟友造成的平民伤亡，这些美国的行为都起到了火上浇油的作用。

美国的战争机器在世界多地轰隆作响，践踏国际规则，破坏国际秩序。不幸成为目标的国家产生了一波波难民潮，数以千万计的难民涌入周边国家，并外溢至欧洲多个国家，给这些国家的稳定和团结带去严峻挑战。

这一切，为的是什么？美国打出的是“人道主义干涉”“打击恐怖主义”等旗号。但是，入侵伊拉克的所谓“大规模杀伤性武器”借口，早已沦为全世界的笑柄。更何况，美国更多的时候是绕开联合国机制，单方面决定发动战争，公开践踏各国都认可的规则与秩序。

美国究竟为何而战？美国副总统哈里斯“无意”中透露出：“过去很多年，（美国）几代人都在为石油而战”，令多少人会心一笑。美国势力庞大的军工利益集团的作用更是公开的秘密。更重要的是，美国通过战争彰显了自身作为“山巅之城”行使“昭昭天命”的所谓“荣耀”，维持了“世界唯我独尊”的全球霸权。

美国《洛杉矶时报》曾评论，美国陶醉于自己在冷战之后的强权里，自私地只专注于自己的政治和利益。英国《泰晤士报》也认为，美国在冷战结束的狂妄时刻，转向了一种意识形态的新保守主义信念，即西方安全的关键在于意识形态的输出，如果有必要的话就用武力执行。

为了一己私利悍然出兵入侵他国，为了意识形态输出不惜武力干预并推动他国政权更迭，为了自身霸权无视国际规则与秩序，这样好战的美国，是彻头彻尾的国际秩序破坏者、全球安全威胁者、世界人权侵犯者、人类和平发展祸乱者，不应该接受彻底的国际调查吗？

战争或许有结束之时，但是美国输出战乱带来的灾难后果却长久地影响着世界。尽管美国总统拜登在美军撤离阿富汗之后说：“这关乎结束一个为改造其他国家而进行大规模军事行动的时代。”但是，这样的表态掩盖不了美国的斑斑劣迹，世界难道不应该觉得担忧吗？

国际社会不能替那些逝去的无辜生命和当下依然在经历战后灾难折磨的人原谅战争的发动者！国际社会有责任对造成这一切的罪魁祸首美国进行认真的“战争溯源”！

(责编：杨光宇、胡永秋)