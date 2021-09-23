本报记者 张 红

2021年3月15日，叙利亚危机爆发十周年。据联合国难民署统计，危机爆发以来，600多万人在叙利亚境内流离失所。图为3月13日，叙利亚养鸽人阿卜杜勒－哈米德·哈纳在位于拉卡的家中屋顶望着飞起的鸽子。

新华社/法新

2020年9月9日凌晨，位于莱斯沃斯岛的希腊最大难民营莫里亚难民营发生火灾，数以千计的难民和非法移民逃离。图为一名儿童在火灾过后的难民营建筑附近查看。 新华社/美联

2020年12月19日，伊拉克中央银行发表声明，决定将本国货币第纳尔大幅贬值，最新汇率定为1美元兑换1450伊拉克第纳尔。图为12月20日，在伊拉克巴格达，一名男子在外汇兑换市场手持美元纸钞和第纳尔纸钞。

新华社/路透

阿富汗近期的局势导致更多难民进入周边国家。9月5日，一名阿富汗儿童在巴基斯坦与阿富汗的边境口岸多尔哈姆等待过境。

哈米杜拉摄（新华社发）

2020年12月26日，黎巴嫩北部明耶地区发生当地民众与叙利亚难民之间的冲突，造成至少5人受伤、约100个帐篷被烧毁。图为12月27日，一名黎巴嫩士兵在被烧的难民营执勤。

哈利德摄（新华社发）

自1776年7月4日宣布独立建国以来，在240多年的历史中，美国没有参与战争的时间只有16年。据不完全统计，从1945年第二次世界大战结束到2001年，世界上153个地区发生了248次武装冲突，其中美国发起的就有201场，约占81%。2001年之后，美国打着“反恐”的旗号继续穷兵黩武，在全球85个国家发动战争、开展军事行动，给这些国家带来的不是什么“美好未来”，而是满目疮痍和无尽伤痛。

生灵涂炭 背井离乡

“战争的最大受害者是平民。”复旦大学国际问题研究院研究员孙德刚对本报说，“战争中总有无辜平民被打死、被‘误炸’，而且，战争会产生难民，特别是妇女和儿童，他们不得不从此踏上背井离乡的路途。”

几组数据就能让人窥见美国发动或参与的战争的惨烈。

发生于20世纪50年代初的朝鲜战争，时间虽短，但异常血腥，导致300多万名平民死亡，另有约300万人成为难民。

20世纪50年代至70年代发生的越南战争，是二战后延续时间最长也最为残酷的一场战争。据越南政府估计，约有110万名北越士兵和30万名南越士兵丧生，多达200万名平民在战争中死亡。延续十几年的战争导致300多万难民外逃。

1991年，以美国为首的盟军出兵伊拉克，在对伊空袭中造成2500至3500名平民死亡、9000座房屋被毁。战争结束后，因为基础设施被破坏、缺医少粮和被制裁，又造成约11.1万名平民死亡。根据联合国儿童基金会的估计，战争和随后的制裁导致约50万名儿童死亡。

1999年3月，以美国为首的北约军队打着“避免人道主义灾难”的旗号，公然绕过联合国安理会，对南联盟进行了78天的持续轰炸，造成2000多名无辜平民丧生，6000多人受伤，近100万人流离失所，200多万人失去生活来源。

2001年之后，美国发动和参与的战争夺去超过90万人的生命，包括38.7万名平民。在阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚等受战争摧残最为严重的国家，数以千万计的难民流离失所。根据美国布朗大学公布的统计数据，美国发动阿富汗战争20年来，有超过4.6万阿富汗平民在战乱中死亡，另有约1100万人沦为难民。

这还不是全部。美国在越南战争中投放了2000万加仑（约合7571万升）的落叶剂（“橙剂”），在海湾战争和1999年对南联盟的轰炸中大规模使用贫铀弹，导致当地许多民众罹患癌症或其他疾病。

中国国际问题研究院亚太研究所所长蓝建学对本报说：“美军在越南战场上大量喷洒‘橙剂’等化学武器，导致40万越南人死亡。战后，‘橙剂’使用的后遗症逐渐浮现。数百万越南人因为接触到‘橙剂’而罹患癌症或其他疾病，还生下50万名身体畸形或智障的婴儿。美军地面部队还违反国际法，在越南战场使用大量杀伤性毒气武器。这些毒素的半衰期很长，很多仍残留在当地的土壤当中，至今仍在危害越南种植业。”

美国为首的联军还在伊拉克大量使用贫铀弹、集束炸弹和白磷弹，且没有采取任何措施来减少对平民的伤害。据联合国估计，如今伊拉克依然有约2500万枚地雷和其他爆炸遗留物需要清除。

满目疮痍 国家失序

对于作为战场的国家而言，熊熊燃烧的战火不仅吞噬了鲜活的生命，还摧毁了国家的正常运转，留下了满目疮痍。正如俄新社网站文章指出的，美国唯一做的事，就是让被占国家陷入全面混乱。

在越南，“美国投放的炸弹总计720万吨，是整个二战各国投放炸弹总量的3倍。战争给越南留下了一片满目疮痍的土地和88万孤儿、100万寡妇、20余万残疾人。”蓝建学说，“而且，长期战争导致越南经济崩溃、通货膨胀、物价飞涨、民不聊生。战争使越南人口性别比例严重失调，男性人口严重不足，制约了越南经济社会发展。”

在美国军事干预的重灾区——中东地区，情况更为严重，也更为复杂。

“美国发动的战争导致中东地区武器扩散，成为地区国家和社会安全的极大隐患。战争结束，美国撤军，留下一个‘烂摊子’，美军带去的武器却有许多流入当地极端分子和反对派手中，成为社会治安严重问题，导致国家重建步履蹒跚。”孙德刚分析，“更严重的是，美国的军事干预打碎了中东主权国家体系，导致这些国家很难重建国家认同。战争期间，美国拉一派打一派，向亲美派提供军火，给反美派贴上恐怖主义、极端主义的标签，把整个国家由一盘棋变成一盘散沙。在阿富汗、伊拉克、叙利亚和利比亚等国，美国的军事干预事实上把这些国家内部本来不是很突出的教派矛盾、民族矛盾上升为国家问题，导致整个国家体系瓦解，并最终把这些国家变成了美国口中的‘失败国家’。”

曾经较为富足的国家，在美国发起的战争中轰然崩塌，成为令人扼腕的“失败国家”。例子比比皆是。

据法国24小时电视台报道，2019年，伊拉克1/5人口生活在贫困线下，25%青年人处于失业状态。据世界银行数据，当年伊拉克4000万人口中有60%每日开支不足6美元，2018年该国国民生产总值实际增长率仅为0.6%。“上世纪80年代初，伊拉克在中东属于比较富有的国家。当时伊拉克的人均GDP超过中国，已经有了高速公路。经过了美国主导的海湾战争和2003年的伊拉克战争之后，伊拉克变成了贫困国家，民生凋敝，族群矛盾激化。现在的伊拉克分成三大派：逊尼派、什叶派和库尔德人。虽然通过民主选举形成了新的政府，但是因为国家认同严重缺失，情况并没有好转。”孙德刚说。

“再看利比亚，卡扎菲时代的利比亚是非洲北部最发达的国家，而且会援助其他非洲国家。但是卡扎菲政府被美国推翻之后，到现在10年过去了，利比亚仍是一个烂摊子，成为大国地缘政治博弈的棋子。”

阿富汗是最新的例子。据世界银行统计，2020年阿富汗国内生产总值为198.07亿美元，人均GDP仅为美国的0.8%；失业率约为11.73%，为1991年来最高。喀布尔大学学者评估，战争使阿富汗经济凋敝，长期位于最不发达国家行列，全国半数以上人口处于贫困线以下。

无尽伤痛 灾难外溢

梳理美国多年来发动和参与的战争，会发现：战争虽然已经结束，但是战争带给那些国家、地区甚至世界的灾难却远没有结束。

越南战争虽然已经结束了几十年，但是越战造成的后果至今还在伤害着越南百姓。美国有线新闻网曾在2014年8月报道，大约100名越南人加入了一桩集体诉讼，状告生产生化武器“橙剂”和其他落叶剂的30多家美国化工企业，要求它们赔偿越南人在越南战争期间接触了美军使用它们的产品之后造成的身心伤害。

2003年4月，美国《自然》杂志刊登的由美国专家完成的一项调查表明，美军当年在越南战场上使用的“橙剂”大大超出了美国政府原先承认的数量。调查报告指出，遭到“橙剂”喷洒的越南村庄多达3181个，而受到污染的越南百姓可能多达480万人。加拿大研究人员也发现，即使是在1971年美军停止喷洒“橙剂”后出生的青少年，他们的体内也留有大量“橙剂”含有的剧毒化学物质二恶英。

“越战结束时，美军仓皇撤退的‘西贡时刻’，是美国对外干预史上永远无法抹去的污点。”蓝建学说，“越战给越南人的伤痛现在还没到尽头，美军在越南战场上的战争罪行仍没被清算。而且，美国没有吸取越战的教训。最近，美军从喀布尔仓皇撤离，再次留下满目疮痍和无尽伤痛。”

美国发动和参与的诸多战争，不仅让很多国家陷入“失败国家”的境地，也造成了地区动荡。中东正是典型例子。“多年战争让中东地区国家陷入恐慌，人人自危，导致该地区陷入军备竞赛甚至核竞赛的状态。从美西方购买军火数量最多的正是中东国家，包括沙特、阿联酋、埃及、伊朗…这在一定程度上导致经济民生的投入减少，加剧了一些国家的贫困。”孙德刚说。

灾难还会外溢，追随美国参与战争的西方盟友往往也无法独善其身。2015年，叙利亚和伊拉克动荡加剧，百万难民涌向欧洲，规模达二战以来欧洲面临的难民潮之最。难民大量涌入不仅带来了诸多社会经济问题，还为极端主义威胁输入欧盟大开方便之门，欧盟自身的稳定和团结遭到严峻挑战和考验，相关衍生效应至今仍持续影响着欧洲的政治和社会环境。而如今，随着美国从阿富汗撤军，阿富汗难民问题成为各方关注焦点。根据联合国难民署统计，阿富汗境内流离失所者的总数现在已经超过300万人。这意味着，欧洲国家再次面临难民涌入的巨大风险。

美国“反恐”多年，但恐怖主义依然是现实威胁。正如英国《泰晤士报》9月11日的社论所指出的，美国的反恐战争事实上助长了一代激进分子，他们的意识形态已经从中东蔓延到非洲，新的恐怖主义分支在那里策划对西方发动新的袭击。

“无论越战还是阿富汗战争，悲惨结局都证明，美国肆意对他国进行军事干涉，通过武力或威胁使用武力将美国价值观和社会制度强加于别国的政策，注定是行不通的，终将以失败收场，给美国留下无法磨灭的耻辱。但是，美国政府和军队的健忘症、‘缺失敌人综合症’，决定了其海外军事行动不会停止，美国的失败还会继续。”蓝建学指出。

(责编：杨光宇、胡永秋)