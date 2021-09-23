本报记者 苏 航

近日，中国援南苏丹第八批医疗队举办的首届“汉语桥”暨医学汉语培训班顺利结业。在近4个月的培训中，45名南苏丹学员进一步掌握了中国药械的使用，交流了医学经验，了解到更多中国文化。

南苏丹首都朱巴教学医院院长阿利尔表示，多年来中国政府给予朱巴教学医院全方位援助，推动医院的整体救治能力不断提升。“此次培训促进了当地医务人员与中国医疗队的交流合作，希望今后继续举办这类培训班，让更多南苏丹医务人员得到学习锻炼，同时为进一步深化南中医疗合作创造有利条件。”朱巴教学医院外科手术室护士长马里奥·杜巴说：“此次培训很有针对性，与中国同行的合作富有成果。”

今年是中南建交10周年。自2012年起，安徽省卫生厅选派专业人员赴南苏丹进行医疗援助。目前中国援南苏丹医疗队已累计接诊4万余人次，培训当地医护人员近2000人次，选拔优秀人才共4批33人次赴中国进修，有力提升了南苏丹当地医务人员水平。

新冠肺炎疫情发生后，中南两国携手抗疫，彰显深厚情谊。从疫情防控培训，到捐赠抗疫物资，再到救治重症病人，中国医疗队始终与南苏丹同行站在抗击疫情的最前线。去年8月，应南苏丹政府邀请，中国援南苏丹抗疫医疗专家组抵达朱巴，通过考察走访、座谈研讨、培训指导等，积极分享抗疫经验，帮助当地提升疫情应对能力。

中方积极落实各项援助措施，加快中非对口合作医院项目落实，推进中非卫生健康共同体建设。去年8月，中国援建的南苏丹宫颈疾病筛查中心交付，是该国目前唯一的宫颈疾病筛查中心。今年3月，中南双方签署协议，启动朱巴教学医院改扩建二期项目；4月，中国援建南苏丹远程影像诊断中心正式揭牌；中国还将向朱巴教学医院捐赠各个科室常用药品、手术室常用耗材以及急需的医疗器械……南苏丹外交与国际合作部次长杜特表示：“面对疫情挑战，中国的帮助正逢其时，将助力南政府更加切实有效地为民众提供医疗卫生服务。中国援建的卫生基础设施将极大提升南苏丹人民的医疗保障水平和健康福祉。”

（本报喀土穆电）

《 人民日报 》（ 2021年09月23日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)